Cvijanović: Ponosni na uspjeh troje učenika iz Dragočaja

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da su zvaničnici Republike Srpske ponosni na uspjeh troje učenika iz Osnovne škole "Desanka Maksimović" iz Dragočaja na republičkom takmičenju iz srpskog jezika, informatike i matematika.

"Srećna sam što Republika Srpska vodi računa o onima koji su uspješni i o onima koje treba podstaći da budu uspješni", rekla je Cvijanović, prenosi RTRS

Ona je naglasila da su ponosni i na uspjeh prosvjetnih radnika koji su uložili trud da djeca dobijaju sjajne nagrade za prvo mjesto iz srpskog jezika, drugo iz informatike i treće iz matematike.

"Važno je da u svemu tome nikada ne zaboravimo i ulogu roditelja. Većina dobrih učenika već zna šta će raditi u budućnosti jer su se oni već opredijelili gdje će biti njihova srednja škola. Mislim da smo društvo koje prepoznaje određene zamke današnjeg vremena i da im, radeći sa prosvjetnim radnicima i roditeljima, olakšamo da preskoče određene izazove i da ih rješavaju na bolji način, da budu uspješni građani jer će na njima ostati Republika Srpska", zaključila je Cvijanovićeva.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je danas Osnovnu školu "Desanka Maksimović" u banjalučkom naselju Dragočaj, te uručio informatičku opremu i prigodne poklone za troje učenika koji su ostvarili značajne rezultate na republičkom takmičenju.

Dodik uručio informatičku opremu za troje uspješnih učenika u OŠ "Desanka Maksimović" u Dragočaju

Lider Milorad Dodik danas je uručio informatičku opremu za troje učenika Osnovne škole "Desanka Maksimović" u banjalučkom naselju Dragočaj, koji su ostvarili značajne rezultate na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i matematike.

"Važno je medijski promovisati uspjeh ovih mladih ljudi, a ne da se na medijima prikazuje samo kada se neko potuče u kafani. To ne mogu biti društvene vrijednosti, tu mora da djeluje policija i da to završava", rekao je Dodik novinarima u Dragočaju.

Uručio sam danas informatičku opremu za troje učenika Osnovne škole "Desanka Maksimović" u banjalučkom naselju Dragočaj, koji su ostvarili značajne rezultate na republičkom takmičenju iz srpskog jezika i matematike.



Ova djeca su ponos ne samo škole, već i svojih roditelja i svima im… pic.twitter.com/9rxizJvmYW — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 11, 2026

Dodik je istakao da su ova djeca ponos ne samo škole, već i svojih roditelja i svima im čestitao.

Naglasio je da će biti nastavljena podrška radu škole u Dragočaju koja ima 540 učenika i daje ovakve talente.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić ocijenio je važnom posjetu zvaničnika Srpske školi jer će se u narednom periodu dati značaj na stvaranju uslova za bolji rad nastavnika i učenika i dodao da su nagrade koje je osvojilo troje učenika ove škole ponos cijele Republike Srpske.

Takvi mladi ljudi, demografija i porodica, kaže Maričić, ostaju u fokusu politika ovog odbora.