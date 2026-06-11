Počela hitna sjednica o platama zaposlenih u zajedničkim institucijama

Autor:ATV
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Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH počela je u Sarajevu.
Izvještaj je dostavila Zajednička komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.
Predstavnički dom je Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona usvojio u septembru prošle godine, a Dom naroda u martu ove godine, uz amnadman delegata Dženana onlagića, koji je Komisija nakon razmatranja prihvatila, prenosi Srna.
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