Počela hitna sjednica o platama zaposlenih u zajedničkim institucijama

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH počela je u Sarajevu.

Izvještaj je dostavila Zajednička komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Predstavnički dom je Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona usvojio u septembru prošle godine, a Dom naroda u martu ove godine, uz amnadman delegata Dženana onlagića, koji je Komisija nakon razmatranja prihvatila, prenosi Srna.