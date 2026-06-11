Logo

Počela hitna sjednica o platama zaposlenih u zajedničkim institucijama

Autor:

ATV
11.06.2026 11:02

Komentari:

0
Хитна сједница Дома народа Парламентарне скупштине БиХ. На дневном реду плате запослених у заједничким институцијама.
Foto: ATV

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na čijem dnevnom redu je izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH počela je u Sarajevu.

Izvještaj je dostavila Zajednička komisije za usaglašavanje teksta Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Predstavnički dom je Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona usvojio u septembru prošle godine, a Dom naroda u martu ove godine, uz amnadman delegata Dženana onlagića, koji je Komisija nakon razmatranja prihvatila, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dom naroda

Bosna i Hercegovina

Plata

sjednica

Komentari (0)

Pročitajte više

Море плажа

Svijet

Šok za posjetioce poznate plaže: Zabranjeni suncobrani i ležaljke

1 h

0
Невријеме

Svijet

Superćelijske oluje haraju, moguća i tornada - nižu se upozorenja

1 h

0
Александра је из Русије дошла у Србију због љубави према Милију Станићу, кога је упознала када је имала само 18 година.

Srbija

Ruskinja se zbog ljubavi preselila u Srbiju: Radi na selu, rodila 11 d‌jece

1 h

0
пожар ватра ватрогасци стан бака деда унуци

Srbija

Izbio požar u srednjoj školi u Kruševcu: Sumnja se da je ovo uzrok

1 h

0

Više iz rubrike

Đorđe Radanović

BiH

Radanović upitao bošnjačke lidere: Čija je vojska lupala krstove i ikone u SPC?

3 h

0
Мирослав Мићо Краљевић

BiH

Nastavlja se suđenje Kraljeviću za navodno izazivanje nacionalne mržnje

5 h

0
Зграда заједничких институција БиХ

BiH

Britanski Dom lordova pred raspravu o BiH objavio izvještaj

17 h

5
Вијеће наорода

BiH

Bez saglasnosti o zatvaranju OHR-a: Bošnjaci pokrenuli veto

17 h

0

  • Najnovije

12

36

Ako osjećate hronični umor, provjerite da li vam nedostaju ova dva vitamina

12

34

Nevesinjac na rođendanu nokautirao mladića, prijeti mu do pet godina zatvora

12

34

Tu je i legenda BiH: Čak osam igrača na Mundijalu ima 40 i više godina

12

30

Epilog akcije ”Potok”: Ahmiću predložen pritvor

12

28

Projekat vrijedan 1,2 miliona KM: Počela sanacija Stare prijedorske ceste

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima