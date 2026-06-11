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Izbio požar u srednjoj školi u Kruševcu: Sumnja se da je ovo uzrok

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ATV
11.06.2026 11:13

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Foto: Pexel/ Bjørn Nielsen

U Ekonomsko-trgovinskoj školi u Kruševcu izbio je požar, a sumnja se da je uzrok pirotehničko sredstvo. Vatrogasci brzo reagovali.

U Ekonomsko-trgovinskoj škole u Kruševcu sinoć je došlo do požara, a u istom dvorištu nalazi se još jedna škola - Srednja građevinska.

Kako prenosi stranica 192.rs, sinoć posle ponoći došlo je do požara u podrumu Ekonomsko-trgovinske škole u Kruševcu.

Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je širenje, a prema prvim informacijama navodno je u podrum škole bačeno pirotehničko sredstvo, prenosi Kurir.

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Tagovi :

požar

Kruševac

Srednja škola

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