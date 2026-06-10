U Kraljevu sahranjen vojnik Milovan Jovanović koji je stradao u Libanu

Stariji vodnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je preminuo od posljedica ranjavanja u mirovnoj misiji UN u Libanu, sahranjen je danas u Kraljevu uz najviše vojne počasti.

Sahrani na groblju u naselju Kovači prisustvovali su najviši predstavnici Vojske Srbije, ministar odbrane Bratislav Gašić i zamjenik načelnika Generalštaba general-potpukovnik Tiosav Janković.

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Prethodno je u kasarni "Ribnica" održan komemorativni skup, prenosi RTS.

Jovanović je teško ranjen 4. juna, kada je projektil pogodio bazu UN sa pripadnicima mirovnih snaga, među kojima je i dio srpskog kontingenta.

Nakon ukazane prve pomoći unutar baze, helikopterom je prevezen u Univerzitetsku bolnicu u Bejrutu, gdje je podlegao povredama.

U granatiranju baze ranjena su još dvojica pripadnika mirovnih snaga, iz Španije i Salvadora.

Od Jovanovića su se prije dva dana u Bejrutu oprostili pripadnici mirovne misije UN, a njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su juče ujutru avionom na beogradski aerodrom.

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Jovanović je u Vojsci Srbije bio od 2011. godine. U mirovnu misiju u Libanu upućen je u januaru na šestomesečni angažman, a povratak u Srbiju bio je planiran za nešto više od mesec dana.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje djece.