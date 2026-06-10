Jezive poruke koje je Miljana Kecmanović razmjenjivala sa sinom: "Je*i se, sine"

Tokom iznošenja završnih riječi u postupku protiv Miljana Kecmanović i Vladimir Kecmanović pred Viši sud u Beogradu, Nikola Nikodinović, jedan od advokata porodica ubijene d‌jece iz Osnovne škole Vladislav Ribnikar, iznio je sadržaj poruka koje su, prema njegovim navodima, pronađene tokom vještačenja telefona Miljane Kecmanović i njenog sina.

Kako je istaknuto u sudnici, dio prepiske datira iz 2020. godine, a sadržaj poruka izazvao je burne reakcije svih prisutnih jer su neke od uznemirujućih poruka poslane nekoliko mjeseci prije masakra, piše Telegraf.

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Advokat je naveo da je Miljani Kecmanović sin u jednoj poruci napisao: „Mrzim te“, dok je 2022. godine pažnju prisutnih privukla i poruka koju je Miljana poslala sinu: „Je*i se, sine.“

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Prema navodima iznesenim tokom završnih riječi, iz komunikacije se vidi i da je Miljana sinu zamjerala njegov odnos prema mlađoj sestri.

- Zašto imaš potrebu da se tako ponašaš prema sestri? - glasila je jedna od poruka iz 2023. godine koja je danas pročitana pred sudom.

- Ode sve u propast... U školi sam, stvarno nas sramotiš, ja nisam majka koje treba da se stidiš, čak i da sam najgora, tvoja sam majka - još je jedna od poruka koju je majka poslala maloljetnom sinu koji je nekoliko mjeseci kasnije počinio masakr.

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Iznošenje ovih detalja uslijedilo je u okviru obrazlaganja dokaza na koje se pozivaju punomoćnici porodica žrtava, a prema riječima prisutnih, atmosfera u sudnici bila je izuzetno teška dok su poruke čitane naglas.

Podsjetimo, postupak se vodi zbog odgovornosti roditelja maloljetnog d‌ječaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ ubio devet učenika i školskog čuvara, dok je više osoba ranio.

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Glavni javni tužilac Nenad Stefanović, tokom završne riječi predložio je da Miljana i Vladimir Kecmanović budu osuđeni na maksimalne kazne predviđene zakonom. Sudsko vijeće izricanje presude zakazalo je za 18. juni.

Tokom završnih riječi, advokati porodica žrtava iznijeli su i do sada nepoznate detalje o ponašanju maloljetnog počinioca uoči masakra.