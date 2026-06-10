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Poznato kada će biti izrečena presuda Kecmanovićima

Autor:

ATV
10.06.2026 15:41

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Познато када ће бити изречена пресуда Кецмановићима

U Višem sudu u Beogradu danas je za 18. jun zakazano objavljivanje presude Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dječaka koji je 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar ubio deset ljudi.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Kecmanović osudi na maksimalne kazne zatvora.

Za Vladimira Kecmanovića je predložio jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina i 11 mjeseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od tri godine.

On je naveo da na strani Kecmanovića ne postoji olakšavajuća okolnost, jer je usljed njihovih propusta došlo do smrti 10 osoba.

Sa druge strane branioci Kecmanovića Irina i Borivoje Borović tvrde da navodi optužnog akta nisu dokazani, zbog čega su tražili oslobađajuću presudu.

Miljana i Vladimir su takođe iznijeli završne riječi.

Pored njih su završne riječi iznijeli i punomoćnici oštećenih, ali i članovi porodice ubijenih.

Iako je suđenje bilo zatvoreno za javnost, sudija je odlučio da izlaganje završnih riječi otvori za javnost.

Sud će za osam dana donijeti drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo da ulože žalbe Apelacionom sudu u Beogradu.

Ovo suđenje se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se ponovi suđenje.

Vladimir Kecmanović je prvostepenom presudom za krivična djela zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica i teško djelo protiv opšte sigurnosti bio osuđen na kaznu zatvora od 14 i po godina, dok je njegova supruga Miljana Kecmanović za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica bila osuđena na kaznu zatvora od tri godine.

Dječak K.K, koji u vreme izvršenja ovog zločina nije imao navršenih 14 godina, pa samim tim nije krivično odgovoran, pucao je na svoje drugare iz dva očeva pištolja koja je uzeo iz sefa 1. maja.

Potom ih je dva dana kasnije stavio u svoj ranac, otišao u školu i tokom prvog časa ubio 10 osoba i ranio još petoro djece i nastavnicu istorije, prenosi Tanjug.

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Vladimir Kecmanović

Miljana Kecmanović

Kosta Ribnikar

Srbija

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