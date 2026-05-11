Advokatica tvrdi da joj je Vladimir Kecmanović prijetio

Pred Višim sudom u Beogradu danas se nastavlja suđenje Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima d‌ječaka ubice koji je 3.maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i radnika obezbjeđenja.

Kako tvrdi punomoćnica oštećenih, advokatica Zora Dobričanin, od Vladimira Kecmanovića je doživjela “ozbiljno zastrašivanje kakvo do sada nikada nije doživjela u sudnici”.

Današnje suđenje pred Višim sudom u Beogradu trajalo je nešto više od pet sati, a po završetku ročišta advokatica Dobričanin obratila se medijima ispred Palate pravde.

– Ono što sam ja danas doživjela u sudnici, obavijestila sam sudsko vijeće da ću o tome obavijestiti javnost i profesiju, a to je da sam osetila zastrašivanje sa strane Vladimira Kecmanovića, kog sam danas doživjela kao jednu vrlo opasnu osobu – rekla je Dobričanin nakon izlaska iz suda, a prenosi Kurir.

Kako je navela, pritiske i neprijatnosti, prema njenim riječima, punomoćnici oštećenih trpe tokom čitavog postupka, ali da je današnje ponašanje Vladimira Kecmanovića ostavilo posebno težak utisak.

– To što doživljavamo mi kao punomoćnici oštećenih traje sve vrijeme i to je apsolutno neprihvatljivo i nepodnošljivo. Kakvo je ponašanje branilaca, to neću ovd‌je da komentarišem, ali to što sam od okrivljenog Vladimira Kecmanovića danas doživjela smatram ozbiljnim zastrašivanjem i prijetnjom – rekla je ona.

Na pitanje da pojasni na koji način je, kako tvrdi, bila zastrašivana, advokatica nije željela da iznosi dodatne detalje, ali je poručila da ima pravo da o svom osjećaju javno govori.

– Zato što se njemu ne dopada što bilo ko njemu bilo šta govori u javnosti, što bilo ko u javnosti govori bilo šta vezano za ovaj događaj. To je moj problem, jer sam obilježena kao neko ko je očigledno za njih najopasniji u smislu riječi koje izgovara. Vid‌jela sam taj stav, taj pogled i te riječi. To je zaista zastrašujuće i ja to tako osjećam – rekla je Dobričanin.

Izvor Kurira dodaje da je atmosfera u sudnici tokom pojedinih trenutaka bila izuzetno neprijatna, a “ponašanje Vladimira Kecmanovića neprimjereno i sramno imajući u vidu težinu zločina zbog koje se postupak vodi, ali i prisustvo roditelja ubijene d‌jece koji mjesecima dolaze na svako ročište”.

Suđenje u ponovljenom postupku

Kecmanovićima, Vladimiru i Miljani, sudi se u ponovljenom postupku pred Višim sudom u Beogradu nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvobitnu, prvostepenu presudu, zbog “bitne povrede postupka”. Tom presudom, koju je Apelacioni sud ukinuo, Miljana je bila osuđena na tri godine zatvora, dok je Vladimir dobio 14,5 godina robije.

Prvo ročište, u ponovljenom postupku, bilo je otvoreno za javnost, međutim, nakon toga je donijeta odluka da suđenje bude zatvoreno za javnost radi zaštite maloljetnika u ovom postupku.

D‌ječak ubica je ponovo svjedočio protiv roditelja, a ovaj put je rekao da ostaje pri svemu što je ranije rekao.

Za razliku od prethodnog svjedočenja, ovaj put je rekao da njegovi roditelji “nisu odgovorni” za ono što je učinio 3.maja i da sada to shvata jer je, kako je rekao, sazreo i porastao.

On je govorio pred sudom da je “vrlina biti hladan i bez emocija”, da je očeve pištolje tražio samo u spavaćoj sobi gd‌je ih je i pronašao, da je istraživao psihopate i proučavao psihopatsko ponašanje nakon što ga je otac nazvao psihopatom.

Zašto je pala presuda Kecmanovićima?

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je najveći dio presude roditeljima d‌ječaka ubice iz OŠ “Vladislav Ribnikar”, Vladimiru i Miljani Kecmanović, navodeći “bitne povrede postupka”.

Potvrđen je samo jedan dio prvostepene presude, i to onaj kojim je Miljana Kecmanović bila oslobođena optužbe za držanje oružja.

Na koliko su bili osuđeni Vladimir i Miljana Kecmanović?

30. decembra 2025. godine sudija Višeg suda u Beogradu je izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima d‌ječaka ubice koji je počinio masakr u OŠ “Vladislav Ribnikar”.

Tada je Vladimir Kecmanović bio osuđen na 14,5 godina robije. Ovaj dio presude je sada ukinut.

Miljana Kecmanović je bila osuđena na tri godine zatvora. I ovaj deo presude je sada ukinut.

Instruktor iz streljane u kojoj je Vladimir Kecmanović obučavao svog sina za rukovanje oružjem bio je osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog lažnog svjedočenja. Ovaj dio presude je preinačen.

Apelacioni sud je sada odlučio da Nemanju Marinkovića osudi na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje.

Za šta je i dalje okrivljen Vladimir Kecmanović?

Vladimiru Kecmanoviću se na teret stavlja da je izvršio krivično d‌jelo teška djela protiv opšte sigurnosti.

Okrivljen je da je u periodu od godinu dana prije tragedije u OŠ “Vladislav Ribnikar obučavao svog 13- godišnjeg sina, da rukuje vazdušnim i vatrenim oružjem, kao i pripadajućom municijom, te da gađa u mete.

Tužilaštvo: “On ga je, kako se sumnja, u tri navrata vodio u Streljački klub ‘Partizan Practical Shooting’ i u otvoreni prostor u Etno selo Gostoljublje u Mionici, uprkos činjenici da takva aktivnost i obuka očigledno ne odgovaraju njegovom uzrastu”.

Okrivljen je i da je postupio suprotno odredbama Zakona o oružju i municiji i Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbjedno smiještanje i čuvanje oružja, jer nije obezbijedio uslove za bezbjedan smještaj oružja i municije, tako da bude zaključano i posebno odvojeno u sefovima, kasama i sličnim ormarima koji se ne mogu lako otvoriti.

Za šta je i dalje okrivljena Miljana Kecmanović?

Miljana Kecmanović je okrivljena za zanemarivanje i zlostavljanje d‌jeteta, odnosno svog sina koji je počinio masakr u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar”.