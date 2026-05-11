Nova internet prevara: Evo ko je na meti

Internet prevare nisu rijetkost i često svojom uvjerljivošću one neobazrive ostave bez novca. Nedavni slučaj lažnih SBB i BanKa Intesa imejlova mogao vas je ostaviti i bez 10.000 dinara, a u nekim slučajevima i bez mnogo više.

Cilj ovih prevara je zloupotreba podataka sa platnih kartica, kako bi se ukrao novac, piše RTV. Zato prije nego što impulsivno izvršite onlajn plaćanje, provjerite ko je pošiljalac, kao i autentičnost veb-sajta ili imejl adresu.

– Nijedna banka, nijednan provajder neće nas obavještavati preko nekog trećeg lica o takvim stvarima – plaćanju, produženju kartice, vefikaciji kartice itd. Čak se banka uopšte ne obraća za verfikaciju kartice. A takve mejlove dobijamo. Znači, sam uvid u pošiljaoca i već možemo vidjeti da je nešto problematično – kaže za RTV stručnjak za internet tehnologije Aleksandar Arsenin.

Poruke djeluju uvjerljivo i imaju sve manje gramatičkih grešaka. Često se koriste svjetlosni signali koj trepere i pozivaju na hitno djelovanje, kako bi zbnili žrtvu. Međutim, dobra stvar je da su građani sve oprezniji po tom pitanju.

– Iako imejlovi stižu, ne odgovaram na njih – kaže jedan anketirani građanin.

– Znam da su to raznorazne prevare, tako da samo obrišem – kaže druga građanka.

– Stizalo mi je nešto drugo, kao neke kazne treba da platim. Ma, vidi se iz aviona da je prevara.

– Ne reagujem uopšte – naređala su se mišljenja.

S obzirom na to da je riječ o krivičnom djelu, ukoliko dođe do prevare možete je prijaviti MUP-ovom Odeljenju za visokotehnološki kriminal kako bi oni pokrenuli istragu, ali i banci kako biste blokirali svoje račune i promijenili kartice. Međutim, povrat novca često je nemoguć.

– Hapšenjem tih lica koja su izvršila krivična djela na našem području jeste jedno od rješenja – da oni to neće ponoviti. Ali mi naš problem nismo riješili. I dalje imamo problem impulsivne reakcije i prejakog vjerovanja u sadržaj ekrana – ističe Arsenin.

Ukoliko vam stigne neka slična poruka ili mejl uvijek možete provjeriti sa kompanijom da li imate nekih aktuelnih dugovanja. Važno je da ne odgovarate na poruku, ne klikćete na linkove i dijelite svoje podatke, prenosi RTV.