Logo
Large banner

Nova internet prevara: Evo ko je na meti

Autor:

ATV
11.05.2026 10:41

Komentari:

0
Откључавање телефона помоћу лица на андроиду
Foto: Pexel/ Darya Grey_Owl

Internet prevare nisu rijetkost i često svojom uvjerljivošću one neobazrive ostave bez novca. Nedavni slučaj lažnih SBB i BanKa Intesa imejlova mogao vas je ostaviti i bez 10.000 dinara, a u nekim slučajevima i bez mnogo više.

Cilj ovih prevara je zloupotreba podataka sa platnih kartica, kako bi se ukrao novac, piše RTV. Zato prije nego što impulsivno izvršite onlajn plaćanje, provjerite ko je pošiljalac, kao i autentičnost veb-sajta ili imejl adresu.

насиље жене 1

Hronika

Horor kod Bujanovca: Pijan brutalno zlostavljao suprugu

– Nijedna banka, nijednan provajder neće nas obavještavati preko nekog trećeg lica o takvim stvarima – plaćanju, produženju kartice, vefikaciji kartice itd. Čak se banka uopšte ne obraća za verfikaciju kartice. A takve mejlove dobijamo. Znači, sam uvid u pošiljaoca i već možemo vidjeti da je nešto problematično – kaže za RTV stručnjak za internet tehnologije Aleksandar Arsenin.

Poruke djeluju uvjerljivo i imaju sve manje gramatičkih grešaka. Često se koriste svjetlosni signali koj trepere i pozivaju na hitno djelovanje, kako bi zbnili žrtvu. Međutim, dobra stvar je da su građani sve oprezniji po tom pitanju.

– Iako imejlovi stižu, ne odgovaram na njih – kaže jedan anketirani građanin.

– Znam da su to raznorazne prevare, tako da samo obrišem – kaže druga građanka.

nikola spiric

BiH

Špirić: Sa Šmitom odlazi retrogradni narativ iz Sarajeva

– Stizalo mi je nešto drugo, kao neke kazne treba da platim. Ma, vidi se iz aviona da je prevara.

– Ne reagujem uopšte – naređala su se mišljenja.

S obzirom na to da je riječ o krivičnom djelu, ukoliko dođe do prevare možete je prijaviti MUP-ovom Odeljenju za visokotehnološki kriminal kako bi oni pokrenuli istragu, ali i banci kako biste blokirali svoje račune i promijenili kartice. Međutim, povrat novca često je nemoguć.

– Hapšenjem tih lica koja su izvršila krivična djela na našem području jeste jedno od rješenja – da oni to neće ponoviti. Ali mi naš problem nismo riješili. I dalje imamo problem impulsivne reakcije i prejakog vjerovanja u sadržaj ekrana – ističe Arsenin.

Crna Gora more

Region

Opasna riba primjećena u Crnogorskom primorju: Otrovna je za konzumiranje

Ukoliko vam stigne neka slična poruka ili mejl uvijek možete provjeriti sa kompanijom da li imate nekih aktuelnih dugovanja. Važno je da ne odgovarate na poruku, ne klikćete na linkove i dijelite svoje podatke, prenosi RTV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Internet prevara

internet

prevara

Krađa

novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната

Srbija

Užas na graničnom prelazu: Muškarac uhapšen zbog krijumčarenja djece migranata

1 h

0
Предсједник НСРС Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Ko će čistiti Šmitovo smeće?

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Novi detalji zločina u Hrvatskoj: Osumnjičeni ranije prijavljen zbog napada na policajca

1 h

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Motociklista sa Pala teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu

1 h

0

Više iz rubrike

Ужас на граничном прелазу: Мушкарац ухапшен због кријумчарења дјеце миграната

Srbija

Užas na graničnom prelazu: Muškarac uhapšen zbog krijumčarenja djece migranata

1 h

0
Ријека Сава

Srbija

Drama na Savi u Beogradu: Policija spasila bračni par sa bebom

1 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Drama u Ugrinovcima: Dragomir pronašao "olovku" na groblju, ona mu raznijela šaku

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Zaspao za volanom pa ljudima uletio u dvorište

16 h

0

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner