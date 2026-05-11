Logo
Large banner

Novi detalji zločina u Hrvatskoj: Osumnjičeni ranije prijavljen zbog napada na policajca

Autor:

ATV
11.05.2026 09:57

Komentari:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Marin G., koji se sumnjiči da je juče u jednom kafiću u Krapini ubio šefa zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca, a potom pucao u sebe, od ranije je poznat organima reda.

Kako piše 24sata, njega je nekoliko dana prije jezivog zločina za napad prijavio drugi krapinski policajac.

Prema toj prijavi, za koju zasad nije poznato kako je policija postupala, Marin G. je od početka maja i idućih ned‌jelju dana tog policajca pratio automobilom. Policajac, koji radi u policijskoj stanici u Krapini, u prijavi je naveo da ga Marin G. redovno prati, a eskaliralo je kad mu se 7. maja automobilom zaletio u dvorište kuće i potom pobjegao.

Prema istim izvorima, postupak za ovaj incident policija nije dovršila, ali je na njemu radila. Kako je ubica komšija prvog čovjeka kriminalističke policije, s kojim se i dobro poznavao, mogući motiv teškog ubistva vjerovatno ‘leži’ u tome što je kriminalistička policija istraživala motive i namjere praćenja drugog policajca iz Krapine.

Podsjetimo, rano u ned‌jelju ujutro šef kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec ubijen je u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske stanice Krapina.

Na njega je, kako se sumnja, više puta iz vatrenog oružja pucao njegov komšija Marin G., koji je potom istim vatrenim oružjem povrijedio sebe. Osumnjičeni je medicinskim helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nema informacija u kakvom je stanju.

Полиција ФБиХ

Hronika

Motociklista sa Pala teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći u Sarajevu

U trenutku ubistva u kafiću je bilo gostiju. Radnici ugostiteljskog objekta su i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo. Svjedočili su da je Robert taman naručio kafu i da je istu trebalo da mu donesu za sto kada je ubica ušao u kafić, bez riječi došao do stola za kojim je Robert sjedio i u njega ispalio tri hica, prenosi Telegraf.

Nakon toga je izašao napolje i pucao u sebe.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Upucan policajac

Pucnjava u kafiću

Pucnjava

Hrvatska

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Стижу нова правила за апартмане у Хрватској: Ево шта се мијења

Region

Stižu nova pravila za apartmane u Hrvatskoj: Evo šta se mijenja

2 h

0
Тешка несрећа у Хрватској: Ватрогасци резали лим аута, има мртвих

Region

Teška nesreća u Hrvatskoj: Vatrogasci rezali lim auta, ima mrtvih

3 h

0
Мушкарац у Црној Гори преминуо након уједа пчеле

Region

Muškarac u Crnoj Gori preminuo nakon ujeda pčele

3 h

0
Ми Хрвати Србима никад нећемо бити до кољена: Питање запалило мреже

Region

Mi Hrvati Srbima nikad nećemo biti do koljena: Pitanje zapalilo mreže

12 h

0

  • Najnovije

11

22

Žena sa kruzera smrti se bori za život: Zaražena hantavirusom, stanje joj se naglo pogoršalo

11

21

Bizarna situacija u Hrvatskoj: Nezadovoljan igrač nakon poluvremena otišao - kući

11

21

Dodik: Nastavićemo da gradimo naše odnose sa Rusijom na najbolji mogući način

11

12

Uručeno odlikovanje Dmitrijeviču: Izraz ljubavi i privrženosti Srpske Rusiji

11

12

Dodik o odlasku Šmita iz BiH: Padaj silo i nepravdo - Srpska je vječna!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner