Novi detalji zločina u Hrvatskoj: Osumnjičeni ranije prijavljen zbog napada na policajca

Marin G., koji se sumnjiči da je juče u jednom kafiću u Krapini ubio šefa zagorske kriminalističke policije Roberta Grileca, a potom pucao u sebe, od ranije je poznat organima reda.

Kako piše 24sata, njega je nekoliko dana prije jezivog zločina za napad prijavio drugi krapinski policajac.

Prema toj prijavi, za koju zasad nije poznato kako je policija postupala, Marin G. je od početka maja i idućih ned‌jelju dana tog policajca pratio automobilom. Policajac, koji radi u policijskoj stanici u Krapini, u prijavi je naveo da ga Marin G. redovno prati, a eskaliralo je kad mu se 7. maja automobilom zaletio u dvorište kuće i potom pobjegao.

Prema istim izvorima, postupak za ovaj incident policija nije dovršila, ali je na njemu radila. Kako je ubica komšija prvog čovjeka kriminalističke policije, s kojim se i dobro poznavao, mogući motiv teškog ubistva vjerovatno ‘leži’ u tome što je kriminalistička policija istraživala motive i namjere praćenja drugog policajca iz Krapine.

Podsjetimo, rano u ned‌jelju ujutro šef kriminalističke policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec ubijen je u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini Policijske stanice Krapina.

Na njega je, kako se sumnja, više puta iz vatrenog oružja pucao njegov komšija Marin G., koji je potom istim vatrenim oružjem povrijedio sebe. Osumnjičeni je medicinskim helikopterom prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Nema informacija u kakvom je stanju.

U trenutku ubistva u kafiću je bilo gostiju. Radnici ugostiteljskog objekta su i dalje u šoku zbog svega što se dogodilo. Svjedočili su da je Robert taman naručio kafu i da je istu trebalo da mu donesu za sto kada je ubica ušao u kafić, bez riječi došao do stola za kojim je Robert sjedio i u njega ispalio tri hica, prenosi Telegraf.

Nakon toga je izašao napolje i pucao u sebe.