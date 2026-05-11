Stižu nova pravila za apartmane u Hrvatskoj: Evo šta se mijenja

Njemački mediji posljednjih dana pišu o velikim promjenama koje Hrvatska planira da uvede za privatni turistički smještaj od 2027. godine. Prema novim pravilima, svi koji izdaju apartmane, sobe ili kuće za odmor moraće da imaju zvanični registracioni broj. Bez tog broja više neće moći da oglašavaju smještaj na platformama kao što su Buking i Airbnb.

Vijest je izazvala pažnju i među turistima i među izdavaocima, posebno u Njemačkoj, jer Nijemci već godinama čine najveći broj stranih gostiju u Hrvatskoj.

Kako prenosi njemački BR24, novi zakon trebalo bi da počne da važi od 1. januara 2027. godine. Svi privatni izdavaoci moraće da registruju svoje objekte putem posebnog onlajn sistema, nakon čega će dobiti jedinstveni broj koji će biti obavezan za izdavanje i reklamiranje smještaja.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Romeo Dragićio rekao je da će izdavaoci imati određeni prelazni rok da usklade poslovanje sa novim pravilima.

Nova pravila uvode se na osnovu uredbe Evropske unije iz aprila 2024. godine, koja ima cilj da uvede više reda i kontrole u oblast kratkoročnog izdavanja smještaja širom Evrope. Evropska unija želi veću transparentnost tržišta, bolju zaštitu turista i suzbijanje ilegalnog izdavanja apartmana.

To praktično znači da će turisti od 2027. godine moći lako da provjere da li je smještaj koji rezervišu legalno registrovan. Platforme poput Bukinga i Airbnba moraće da uklanjaju oglase objekata koji nemaju važeći registracioni broj.

Privatni izdavaoci bez registracije više neće smjeti da izdaju niti reklamiraju svoje apartmane i kuće za odmor, a za kršenje pravila biće predviđene kazne.

Važno je naglasiti da se nova pravila neće odnositi na hotele i kampove.

Stručnjak za prava putnika iz njemačkog Centra za zaštitu potrošača Baden-Virtemberg, Oliver Batler, smatra da bi nova regulativa mogla da donese veću sigurnost turistima.

„Na platformama za rezervaciju sve je više lažnih oglasa i prevara. Registracioni broj pomoći će turistima da lakše provjere ko zaista stoji iza oglasa i da budu sigurniji prilikom rezervacije“, rekao je Batler.

Turisti koji slučajno rezervišu neregistrovan smještaj neće snositi nikakve kazne niti pravne posljedice.

I Buking i Airbnb podržali su nova evropska pravila. Iz obje kompanije poručuju da će sarađivati sa državnim institucijama i na vrijeme obavijestiti domaćine o svim promjenama.

Hrvatska je i dalje jedna od omiljenih destinacija njemačkih turista. Tokom 2025. godine zemlju je posjetilo više od 20 miliona turista, a Nijemci su bili najbrojniji strani gosti sa oko tri miliona dolazaka i čak 22 miliona noćenja.

Više od milion njemačkih turista boravilo je upravo u privatnim apartmanima i kućama za odmor, zbog čega se procjenjuje da će nova pravila značajno uticati na tržište privatnog smještaja u Hrvatskoj.

(Feniks)