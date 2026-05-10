Oprez ako putujete kroz Hrvatsku: Na novu prevaru ne nasjedajte

Prevare danas postaju sve sofisticiranije i opasnije, a građani se sve teže mogu zaštititi od sve uvjerljivijih metoda kojima se služe prevaranti.

Nekada su sumnjive poruke i loš jezik bili jasan znak prevare, no danas kriminalci koriste vještačku inteligenciju, lažne internet stranice i detaljno osmišljene scenarije kako bi žrtvama izvukli novac ili lične podatke.

Posebno zabrinjava činjenica da prevaranti sve češće oponašaju banke, državne institucije, dostavne službe pa čak i članove porodica.

Građanima stižu poruke koje izgledaju potpuno autentično, s logotipima poznatih kompanija i poveznicama koje na prvi pogled djeluju vjerodostojno. Dovoljno je samo nekoliko sekundi nepažnje da osoba ostane bez pristupa računu ili bez novca.

Sadržaj prevarantske poruke

Sada se širi prevara putem mobilnih uređaja. Naime, vozačima su na telefone u Hrvatskoj, ali i Bosni i Hercegovini, počele pristizati poruke zbog navodne neplaćene kazne.

"Drugo upozorenje, prije provedbe. Poštovani vlasniče vozila: Automatski sustav za obradu prekršaja potvrdio je da kazna za vaše vozilo (prekoračenje brzine) nije plaćena u zakonskom roku. Prema članku 52. Zakona o prekršajima, ovaj slučaj je prebačen u odjel za sekundarnu naplatu. Posljedice zakašnjelih kazni: Plati se dvostruka kazna. Pokretanje postupka provedbe poreza na dohodak. Zabrana produljenja vozačke dozvole. Rok za plaćanje bez zakašnjelih naknada: 23:59, 10. svibnja 2026. Službeni portal za upite i plaćanje: https://eprkgiseja.cc/hr (Izravna poveznica: Odgovorite “1” za otvaranje slučaja i pregled dokaza)", navodi se u poruci koja je klasična prevara.

Podsjetimo, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) ponovo upozorava javnost, da je u toku slična organizovana i kontinuirana kampanja slanja lažnih SMS poruka građanima Bosne i Hercegovine u kojima se neovlašteno koriste nazivi državnih institucija, uključujući IDDEEA BiH i druge organe nadležne za oblast saobraćaja i bezbjednosti.