Šok u Hrvatskoj: Pronađena četiri tijela

Četiri tijela pronađena su u rijekama na području Karlovačke županije u Hrvatskoj, saopštila je danas, 10. maja, Policijska uprava karlovačka.
U pitanju su rijeke Kupa i Mrežnica, prenio je Indeks.
Kako se navodi, prva dojava stigla je juče oko podneva, kada je jedan građanin policiji prijavio da je u Kupi kod naselja Sračak uočio mrtvo tijelo.
Policijski službenici su izašli na teren, a pripadnici Gorske službe spasavanja izvukli su iz rijeke tijelo nepoznatog muškarca, prenosi Tanjug.
Na mjestu događaja sproveden je uviđaj.
Kasnije tokom popodneva policija je primila dojavu slovenačke policije da su u rijeci Kupi u mjestu Gornje Prilišće, u opštini Netretić, uočena još dva beživotna tijela nepoznatih muškaraca.
Policijski službenici zajedno sa vatrogascima iz Slovenije izvukli su tijela na obalu, nakon čega je obavljen uviđaj.
Predveče je stigla još jedna dojava građana, ovog puta o tijelu u reci Mrežnici u mjestu Gornji Zvečaj.
Tijelo nepoznatog muškarca iz rijeke su izvukli pripadnici Gorske službe spasavanja, a policija je potom obavila uviđaj.
Policijska uprava karlovačka saopštila je da slijede dalja kriminalistička istraživanja i obdukcije kako bi se utvrdili tačan uzrok smrti i identitet svih pronađenih osoba.
