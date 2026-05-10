Isplivali novi detalji: Hrvatski policajac i ubica bili komšije

U Krapini je ubijen Robert Grilec, načelnik Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske, a prema navodima hrvatskih medija, i žrtva i napadač živeli su u istom naselju i bili komšije.

U jednom ugostiteljskom objektu u Krapini jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen policajac (52), dok je napadač nakon toga pucao sebi u glavu i teško se ranio. Policija je potvrdila da je u toku uviđaj i utvrđivanje svih okolnosti zločina, a povređeni muškarac je helikopterom Hitne pomoći prebačen u KB Dubrava u Zagrebu.

Portparol Policijske uprave krapinsko-zagorske Zvonimir Lončar izjavio je da je ubijeni policajac u trenutku napada bio van službe.

"Nešto posle osam sati u ugostiteljskom objektu u Krapini vatrenim oružjem usmrćen je policijski službenik koji nije bio na dužnosti. Počinilac se potom ranio istim oružjem i helikopterom je prevezen u KB Dubrava. Policija je na terenu i utvrđuju se sve okolnosti događaja", rekao je Lončar.

Prema pisanju hrvatskih medija, ubijen je Robert Grilec, šef Službe kriminalističke policije PU krapinsko-zagorske. Navodi se i da su i žrtva i napadač živeli u Krapini, u istom naselju, te da su bili komšije.

"Obojica su živela u naselju Bobovje, svega nekoliko kuća udaljeni jedan od drugog. Ne znamo šta ga je navelo na ovaj čin, ali je važio za čudnog čoveka, poznatog po ispadima i neobičnom ponašanju. Često je vikao po gradu i dobacivao ljudima", ispričao je jedan od komšija.

Prema svedočenjima očevidaca, scena u kafiću bila je jeziva. Konobar koji se u trenutku pucnjave nalazio u lokalu rekao je da je napadač bez ikakvog upozorenja ušao i odmah zapucao.

"Ušao je s pištoljem, okrenuo se prema njemu i ispalio tri hica. Posle toga je izašao napolje i pucao u sebe. Nije bilo nikakve svađe niti rasprave, samo je ušao i zapucao", rekao je konobar za Zagorje International.

Dodao je da se odmah sakrio u skladište gde je ostao desetak minuta, sve dok nije stigla policija.

"Bilo je strašno. Krio sam se u skladištu dok policija nije došla", rekao je potreseni radnik, navode hrvatski mediji.

Konobarica Viktorija Žižak, koja je u tom trenutku posluživala ubijenog policajca, navela je da se sve dogodilo veoma brzo.

"Tri puta je pucao u njega bez ijedne reči. Samo je izvadio pištolj i zapucao", rekla je ona i dodala da je potom oružje okrenuo prema njoj, nakon čega je uspela da pobegne u skladište.

Prema njenim rečima, napadač je još oko 7.30 primećen kako automobilom kruži ispred kafića i posmatra lokal, zbog čega se sumnja da je napad bio unapred isplaniran. Robert Grilec je 2018. godine odlikovan od tadašnje predsednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović za časnu i uzornu službu.

Kako nezvanično prenosi Zagorje International, i napadač je preminuo od zadobijenih povreda u bolnici, ali ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Hrvatski mediji navode da je napadač Marin G. (52).