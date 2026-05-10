FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

10.05.2026 11:20

ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026
Foto: Tanjug/AP/Michael Probst

FIFA je drastično podigla cijene ulaznica prve kategorije za finale Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će biti održano na „Metlajf“ stadionu u Nju Džersiju, nadomak Njujorka.

Prema izvještaju "Ej-bi-si njuza", cijena je skočila sa 9.300 evra na čak 28.000 evra, što je gotovo tri puta više od početne vrijednosti. Ova odluka već je izazvala snažno negodovanje američkih političara.

Đani Infantino, predsjednik FIFA-e, opravdao je ovu agresivnu politiku cijena tokom konferencije o svjetskoj ekonomiji u Los Anđelesu prošlog četvrtka.

„Govorimo o američkom tržištu zabave koje je među najrazvijenijima na svijetu“, poručio je Infantino.

Ovo poskupljenje izazvalo je oštru reakciju demokratskih članova Kongresa Sjedinjenih Država, posebno onih iz države Nju Džersi. U pismu poslatom Infantinu, političari zahtjevaju objašnjenja o takozvanoj „dinamičkoj tarifi“, koja mijenja cijenu ulaznica u zavisnosti od potražnje za svaku utakmicu, kao i o naknadama koje se primjenjuju pri preprodaji.

Podsjećamo, FIFA naplaćuje proviziju od 15 odsto na svaku transakciju obavljenu na svojoj platformi za preprodaju. Kongresmeni sumnjaju da organizacija „vještački ograničava ponudu ulaznica kako bi kontrolisala potražnju“, što, prema njihovom mišljenju, stvara lažni utisak nestašice koji navodi navijače na ishitrenu kupovinu po enormnim cijenama, prenosi Sportal.

