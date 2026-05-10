Logo
Large banner

Isplivali snimci: Pogledajte kako su iskrcani prvi putnici sa broda smrti

Autor:

ATV
10.05.2026 12:08

Komentari:

0
Крузер МВ Хондиус, погођен хантавирусом, усидрен је након доласка у луку Гранадиља на Тенерифеу, Канарска острва, Шпанија.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Sa maskama preko lica, hirurškim kapama na glavi i obučeni u plastične medicinske kecelje, prvi putnici iskrcani su sa kruzera „MV Hondius“, nakon što je na brodu registrovan hantavirus.

Ovaj virus je do sada odnio tri života, dok je najmanje šest osoba zaraženo.

Brod se danas usidrio na Tenerifima, odakle će putnici posebnim letovima biti prebačeni u svoje matične zemlje na dalju opservaciju.

Prvo su sa broda iskrcani državljani Španije, koji su čamcem prevezeni do obale, a potom autobusima do piste. Tamo ih čeka poseban avion za Madrid, odakle će biti transportovani u vojnu bolnicu i smješteni u karantin.

„Iz predostrožnosti, svi putnici na luksuznom kruzeru 'MV Hondius' smatraju se visokorizičnim kontaktima“, saopštila je u subotu uveče Evropska agencija za javno zdravlje.

Evakuacija putnika vršiće se po etapama i očekuje se da će biti završena do ponedjeljka. Putnici će biti evakuisani prema redoslijedu letova za repatrijaciju. Na brodu se nalaze i državljani Velike Britanije, Njemačke, Holandije, SAD-a i drugih zemalja.

Pripadnici timova za evakuaciju, koji dočekuju putnike, zaštićeni su od glave do pete. Nose specijalne maske preko lica, ruke su im u posebnim gumenim rukavicama, dok svi nose i specijalna zaštitna odijela.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će plovilo biti potpuno dezinfikovano.

Podsjećamo, brod je u srijedu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje hitna evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

evakuacija

Kruzer

Kruzer smrti

hantavirus

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Испливали нови детаљи: Хрватски полицајац и убица били комшије

Region

Isplivali novi detalji: Hrvatski policajac i ubica bili komšije

5 h

7
Хитно упозорење возачима: Ове гуме се повлаче са тржишта, не возите док их не замијените

Auto-moto

Hitno upozorenje vozačima: Ove gume se povlače sa tržišta, ne vozite dok ih ne zamijenite

6 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

6 h

14
ФИФА утростручила цијене улазница за финале Мундијала 2026

Fudbal

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

6 h

0

Više iz rubrike

Крузери плове морем

Svijet

Počela evakuacija putnika sa kruzera smrti

7 h

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Svijet

Posjeta Fica Moskvi razbjesnila Brisel

7 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Teheran: Nema prolaska kroz Ormuski moreuz za zemlje koje podrže sankcije

8 h

1
Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Svijet

Norovirus pogodio američki kruzer: Raste broj oboljelih

9 h

0

  • Najnovije

17

37

Dodik, Karan i Stevandić sutra na konferenciji za novinare

17

37

Lavrov: Nacizam doživljava preporod u Evropi

17

25

Hamnei najavio nove mjere protiv Amerike i Izraela

17

17

''Začepilo'' na granicama ponovo - ogromne kolone

17

13

U FBiH najavljeno povećanje penzija, ali ne odmah

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner