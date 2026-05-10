Isplivali snimci: Pogledajte kako su iskrcani prvi putnici sa broda smrti

Sa maskama preko lica, hirurškim kapama na glavi i obučeni u plastične medicinske kecelje, prvi putnici iskrcani su sa kruzera „MV Hondius“, nakon što je na brodu registrovan hantavirus.

Ovaj virus je do sada odnio tri života, dok je najmanje šest osoba zaraženo.

Brod se danas usidrio na Tenerifima, odakle će putnici posebnim letovima biti prebačeni u svoje matične zemlje na dalju opservaciju.

Prvo su sa broda iskrcani državljani Španije, koji su čamcem prevezeni do obale, a potom autobusima do piste. Tamo ih čeka poseban avion za Madrid, odakle će biti transportovani u vojnu bolnicu i smješteni u karantin.

„Iz predostrožnosti, svi putnici na luksuznom kruzeru 'MV Hondius' smatraju se visokorizičnim kontaktima“, saopštila je u subotu uveče Evropska agencija za javno zdravlje.

Evakuacija putnika vršiće se po etapama i očekuje se da će biti završena do ponedjeljka. Putnici će biti evakuisani prema redoslijedu letova za repatrijaciju. Na brodu se nalaze i državljani Velike Britanije, Njemačke, Holandije, SAD-a i drugih zemalja.

Pripadnici timova za evakuaciju, koji dočekuju putnike, zaštićeni su od glave do pete. Nose specijalne maske preko lica, ruke su im u posebnim gumenim rukavicama, dok svi nose i specijalna zaštitna odijela.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gdje će plovilo biti potpuno dezinfikovano.

Podsjećamo, brod je u srijedu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svjetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje hitna evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa, prenosi Telegraf.