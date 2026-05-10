Drama na Umci i dalje traje: Ronilačke jedinice Žandarmerije pretražuju Savu

ATV

ATV
10.05.2026 12:41

Ријека Сава
Foto: Pixabay/GoranH

Potraga za Jovanom T. (29), koji je sinoć nestao u Savi nakon proslave 18. rođendana, ušla je u novu, intenzivniju fazu.

Od ranih jutarnjih sati, pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije detaljno pretražuju rečno dno, dok Riječna policija patrolira širim pojasom priobalja.

Iako je potraga počela odmah nakon nestanka, dolazak specijalizovanih ekipa Žandarmerije ukazuje na ozbiljnost situacije. Ronioci se suočavaju sa teškim uslovima na terenu, uključujući smanjenu vidljivost i riječne struje, ali se pretraga ne prekida.

Reon oko mjesta gdje je mladić posljednji put viđen kako pliva.

Čamci Rečne policije, sonari i ronilački timovi Žandarmerije.

Ispituju se svi prisutni na proslavi radi rekonstrukcije sukoba koji je prethodio skoku.

Hronologija tragedije

Podsjećamo, Jovan T. je bio gost na proslavi punoletstva koja je završena kobno. Prema svjedočenjima očevidaca, nakon verbalnog konflikta sa jednim od prisutnih, mladić je iznenada odlučio da uđe u rijeku. Ubrzo nakon što je počeo da pliva, gubi mu se svaki trag u mutnoj vodi Save.

"Pripadnici Žandarmerije su na terenu i čine sve što je u njihovoj moći. Svaki metar priobalja i korita se pažljivo ispituje", potvrđeno je iz nadležnih službi.

Dok potraga traje, na mjestu događaja vladaju muk i nevjerica. Prijatelji i porodica nestalog mladića okupljeni su u blizini obale, čekajući bilo kakvu informaciju o ishodu potrage.

Inače, nedaleko od mjesta gdje se utopio mladić izvučeno je tijelo starije čovjeka, prenose Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Bogoslav ubio Anu pred djecom u Varšavi: Sin zvao policiju, a onda su mu i oca našli mrtvog

