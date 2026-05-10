Bogoslav ubio Anu pred djecom u Varšavi: Sin zvao policiju, a onda su mu i oca našli mrtvog

10.05.2026 12:20

Foto: Printskrin/Jutjub

U četvrtak popodne u Rašinu, u blizini Varšave, dogodila se porodična tragedija.

Vjeruje se da je Bogoslav (67), penzionisani pilot, došao u kuću svoje otuđene supruge Ane, izvadio pištolj i pucao joj u glavu. Nakon toga je otišao automobilom do groblja u Pražmovu, gdje je izvršio samoubistvo.

Policija je ubrzo stigla na lice mjesta i u kući zatekla dvoje djece i tijelo žene. Brzo je utvrđeno ko je počinilac, pa je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovale različite policijske jedinice, uključujući i specijalne snage.

Kasnije je tijelo muškarca pronađeno na groblju.

Tok događaja

Prema nezvaničnim informacijama, Bogoslav je zamolio Anu da razgovaraju nasamo, kako djeca ne bi bila prisutna. U tom trenutku je izvadio oružje i pucao u nju.

Njihov 11-godišnji sin je odmah pozvao hitnu pomoć čim je video šta se dogodilo.

Porodični odnosi

Navodno su između njih ranije postojali ozbiljni problemi u vezi, a pominje se i da je muškarac bio nasilan. Zbog toga su živeli odvojeno, iako su i dalje bili u kontaktu zbog djece i zajedničkog starateljstva.

Prema navodima medija, Ana je željela razvod.

Par je imao dvoje djece i godinama su živjeli zajedno, ali se njihov odnos vremenom pogoršao.

Komšije su u šoku i kažu da su ih doživljavali kao običnu porodicu, bez naznaka da bi moglo doći do ovakve tragedije.

Istraga je u toku, a policija pokušava da utvrdi sve okolnosti ovog zločina koji je potresao lokalnu zajednicu, prenosi Telegraf.

