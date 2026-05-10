Počela evakuacija putnika sa kruzera smrti

Španija je započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom koji se jutros usidrio u blizini Tenerifa.

Zdravstveni zvaničnici su se ukrcali na brod kako bi izvršili posljednju provjeru i počeli iskrcavanje putnika, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja, prenosi "Pais".

SZO je u petak saopštila da je osmoro ljudi oboljelo, uključujući troje koji su preminuli - holandski par i jedan nemački državljanin.

Prva grupa putnika, koji su španski državljani, biće prevezena na obalu malim čamcima i odmah prebačena u zapečaćene autobuse do lokalnog aerodroma.

Odatle će se vratiti u Madrid avionom španske vlade, rekli su vladini zvaničnici, naglašavajući da oni neće imati kontakt sa javnošću.

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Brod je u srijedu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa, preneo je ranije Rojters.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebrejesus doputovao je u subotu uveče na Tenerife zajedno sa španskim ministrima unutrašnjih poslova, zdravlja i teritorijalne politike, kako bi sačekali dolazak broda.