Logo
Large banner

Počela evakuacija putnika sa kruzera smrti

Autor:

ATV
10.05.2026 10:30

Komentari:

0
Крузери плове морем
Foto: Pexels/Sinan Aslan

Španija je započela proces evakuacije putnika sa kruzera pogođenog hantavirusom koji se jutros usidrio u blizini Tenerifa.

Zdravstveni zvaničnici su se ukrcali na brod kako bi izvršili posljednju provjeru i počeli iskrcavanje putnika, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja, prenosi "Pais".

SZO je u petak saopštila da je osmoro ljudi oboljelo, uključujući troje koji su preminuli - holandski par i jedan nemački državljanin.SZO je u petak saopštila da je osmoro ljudi oboljelo, uključujući troje koji su preminuli - holandski par i jedan nemački državljanin.

Prva grupa putnika, koji su španski državljani, biće prevezena na obalu malim čamcima i odmah prebačena u zapečaćene autobuse do lokalnog aerodroma.

Odatle će se vratiti u Madrid avionom španske vlade, rekli su vladini zvaničnici, naglašavajući da oni neće imati kontakt sa javnošću.

Роберт Фицо

Svijet

Posjeta Fica Moskvi razbjesnila Brisel

Trideset članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan.

Brod je u srijedu krenuo sa Zelenortskih Ostrva ka Španiji nakon što su Svetska zdravstvena organizacija i Evropska unija zatražile da se organizuje evakuacija putnika zbog izbijanja hantavirusa, preneo je ranije Rojters.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Ghebrejesus doputovao je u subotu uveče na Tenerife zajedno sa španskim ministrima unutrašnjih poslova, zdravlja i teritorijalne politike, kako bi sačekali dolazak broda.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hantavirus

evakuacija

zdravlje

zaraženi

Kruzer

Kruzer smrti

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Svijet

Posjeta Fica Moskvi razbjesnila Brisel

1 h

0
Нафта

Ekonomija

Zalihe nafte u svijetu se troše rekordnom brzinom

1 h

0
Сније на грани зима хладноћа вријеме

Društvo

Očekuje nas snijeg u maju: Meteorolozi otkrili kada stiže promjena vremena

2 h

0
полиција Хрватска

Region

Pucnjava u kafiću u Hrvatskoj: Upucan policajac?

2 h

0

Više iz rubrike

Словачки премијер Роберт Фицо присуствује церемонији полагања вијенаца на Гроб Незнаног војника у близини Кремлинског зида у Москви, у петак, 8. маја 2026., обиљежавајући 81. годишњицу побједе Совјетског Савеза над нацистичком Немачком током Другог светског рата. Словачки премијер Роберт Фицо.

Svijet

Posjeta Fica Moskvi razbjesnila Brisel

1 h

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Svijet

Teheran: Nema prolaska kroz Ormuski moreuz za zemlje koje podrže sankcije

2 h

0
Норовирус погодио амерички крузер: Расте број обољелих

Svijet

Norovirus pogodio američki kruzer: Raste broj oboljelih

3 h

0
Осуђени родитељи из БиХ, користили кћерку за крађе

Svijet

Osuđeni roditelji iz BiH, koristili kćerku za krađe

3 h

0

  • Najnovije

11

53

Isplivali novi detalji: Hrvatski policajac i ubica bili komšije

11

39

Hitno upozorenje vozačima: Ove gume se povlače sa tržišta, ne vozite dok ih ne zamijenite

11

25

Dodik: Pravo na samostalnost Srpske jedino logično

11

20

FIFA utrostručila cijene ulaznica za finale Mundijala 2026

11

13

Uhapšen trovač sa Svrljiških planina: Zbog otrova za zvijeri uginuo rijetki crni sup

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner