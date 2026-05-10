Zalihe nafte u svijetu se troše rekordnom brzinom

"Svjetske zalihe nafte se smanjuju rekordnim tempom, jer rat u Iranu ometa isporuke goriva iz Persijskog zaliva, čime se smanjuje zaštitni mehanizam koji ublažava šokove u snabdijevanju", ističe se u tekstu.

Kako se ističe, naglo smanjenje rezervi povećava rizik od još većih skokova cijena i mogućeg deficita. Zbog toga vlade i industrija imaju sve manje mogućnosti da ublaže posljedice gubitka više od milijardu barela isporuka, dva mjeseca nakon gotovo potpunog zatvaranja Ormuzskog moreuza.

"Oštro smanjenje zaliha znači da će tržište ostati ranjivo na buduće poremećaje u snabdijevanju, čak i nakon završetka konflikta", upozoravaju mediji.

SAD i Izrael su 28. februara započeli udare na ciljeve na teritoriji Irana, pri čemu je stradalo više od tri hiljade ljudi. Osmog aprila Vašington i Teheran su proglasili dvonedeljno primirje, ali su pregovori održani u Islamabadu nakon toga završeni bez rezultata.

Dvadeset prvog aprila SAD su jednostrano produžile primirje do okončanja dijaloga o rješavanju krize, istovremeno uvodeći blokadu iranskih luka, uz obećanje da će je ukinuti nakon postizanja sporazuma.

Zbog sukoba je gotovo u potpunosti obustavljen pomorski saobraćaj kroz Ormuzski moreuz ključnu rutu za snabdijevanje svjetskog tržišta naftom i tečnim prirodnim gasom iz zemalja Persijskog zaliva.

