Još jedan Lidl stiže u BiH

08.05.2026 16:12

Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Njemački trgovački gigant Lidl nastavlja širenje po Bosni i Hercegovini, a nova velika investicija planirana je i u Vitezu, gdje su već počele prve pripreme na jednoj od najatraktivnijih lokacija u srednjoj Bosni.

Riječ je o parceli smještenoj u poznatoj poslovnoj zoni uz magistralni put Sarajevo – Travnik, koja godinama važi za jednu od najvažnijih trgovačkih destinacija u ovom dijelu zemlje.

Iako zvanična gradnja još nije počela niti je postavljena tabla sa podacima o investiciji, na terenu su već primjetne prve pripreme i manji radovi.

Već upisana parcela

Prema informacijama portala "BiznisInfo.ba", Lidl je već upisao parcelu u svoje vlasništvo, dok se početak intenzivnijih građevinskih aktivnosti očekuje uskoro.

Nova prodavnica biće smještena na samom ulazu u poslovnu zonu u kojoj posluju brojne domaće i međunarodne kompanije.

Velika prednost nove lokacije jeste neposredna blizina magistralnog puta Sarajevo – Travnik, jedne od najfrekventnijih saobraćajnica u Bosni i Hercegovini.

To će budućem marketu omogućiti odličnu povezanost sa centrom Viteza, ali i okolnim opštinama i gradovima srednje Bosne.

Zbog velikog broja kupaca koji svakodnevno prolaze ovim dijelom zemlje, dolazak Lidla u Vitez smatra se jednim od najvažnijih poslovnih poteza u lokalnom trgovačkom sektoru posljednjih godina.

Ranije započeta gradnja kod Travnika

Podsjećanja radi, Lidl je ranije već započeo izgradnju jednog objekta u Nević Polju, između Viteza i Travnika, kod skretanja za Novi Travnik.

To pokazuje da njemački trgovački lanac ima ozbiljne planove za srednju Bosnu, a poslovna zona u Vitezu bila je lokacija koju kompanija praktično nije mogla zaobići.

Lidl je već izgradio ili trenutno gradi desetine objekata širom Bosne i Hercegovine.

Istovremeno je završen i glavni distributivni centar kompanije u Kiseljaku, koji predstavlja jedan od najvećih logističkih projekata u domaćem trgovačkom sektoru posljednjih godina.

Vrijednost tog projekta procjenjuje se na oko 100 miliona evra.

Prema ranijim najavama, prve Lidl prodavnice u Bosni i Hercegovini trebalo bi da budu otvorene krajem ove ili početkom naredne godine, iako zvaničan datum početka rada još nije potvrđen.

