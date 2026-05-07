U Srpskoj otkriveno novo nalazište srebra, cinka i olova

ATV
07.05.2026 17:09

У Српској откривено ново налазиште сребра, цинка и олова
Foto: Tanjug/AP

Kanadska rudarska kompanija Levajatan Metals Korporejšn priprema novu investicionu fazu za projekte istraživanja minerala, uključujući i nalazište kod Foče u Republici Srpskoj.

Kompanija je saopštila da je postigla dogovor sa investicionom kućom Bikon Sekjuritis Limited, koja će biti jedini agent u vezi sa privatnim plasmanom do 15,6 miliona redovnih akcija.

Planirano je prikupljanje do 10 miliona kanadskih dolara, odnosno oko 6,2 miliona evra, a sredstva će biti usmjerena na istraživanja i razvoj rudarskih projekata u BiH, Bocvani i Australiji.

Za domaću javnost posebno je zanimljiv projekat kod Foče, gdje kompanija istražuje nalazišta srebra, cinka i olova unutar dinarskog metalogenog pojasa, područja koje se smatra izuzetno perspektivnim za rude plemenitih i baznih metala.

Iz kompanije navode da će dio prikupljenog novca biti uložen u dodatna geološka istraživanja, bušenja i proširenje postojećih istražnih programa. Prema dostupnim informacijama, privatni plasman obuhvata emisiju do 15.625.000 akcija po cijeni od 0,64 kanadska dolara, odnosno oko 0,4 evra po akciji.

Zatvaranje transakcije očekuje se tokom maja, nakon regulatornih odobrenja i ispunjavanja svih potrebnih uslova. Ovaj predio je sve zanimljiviji stranim rudarskim kompanijama.

Rastući interes stranih rudarskih kompanija za projekte u ovom dijelu Srpske posljednjih godina dodatno je pojačan globalnom potragom za strateškim i plemenitim metalima, posebno zbog sve veće tražnje za sirovinama važnim za energetsku tranziciju, industriju i razvoj novih tehnologija, prenosi "Oslobođenje".

Područje već duže vrijeme privlači pažnju međunarodnih istraživačkih kompanija zbog bogate geološke strukture i prisustva različitih mineralnih resursa.

Vijest o novim ulaganjima stiže samo dan nakon informacije da je australijska kompanija Ridžener end Risorsis NL dobila saglasnost akcionara za preuzimanje firme Orikalkum d.o.o., vlasnika projekta Srebrenica Nort.

Kompanija je saopštila da će narednih nedjelja pristupiti realizaciji obavezujućeg ugovora o kupoprodaji i završetku procesa akvizicije. Projekat Srebrenica Nort obuhvata istraživanje polimetalnih nalazišta srebra, bakra, antimona, cinka i olova, a nalazi se unutar Tetijskog metalogenog pojasa, jednog od najznačajnijih rudarskih područja u Evropi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

