Destinacije u Hrvatskoj koje vam neće isprazniti novčanik do kraja

Ljetovanje na hrvatskom Jadranu za mnoge građane Bosne i Hercegovine odavno je ozbiljan finansijski izazov, a posljednjih godina samo pusti san, bar kad je riječ o ljetovanju od sedam i više dana.

Cijene smještaja, hrane i usluga značajno su porasle, dok standard većine građana procentualno (nedovoljno) raste, a realno opada. Ipak, more još uvijek nije nedostižno – uz dobar odabir destinacije i malo planiranja.

Istina je da su najpoznatija odredišta poput Dubrovnika ili Hvara za većinu postala luksuz, ali postoje mjesta koja i dalje nude prihvatljiv odnos cijene i kvalitete.

U pravilu, u manje popularnim destinacijama i dalje se mogu pronaći povoljni apartmani, psoebno izvan samog centra.

"Večernji" donosi četiri destinacije na Jadranu koje su i dalje realno dostupne građanima BiH.

Makarska rivijera – provjerena opcija

Makarska i okolna mjesta poput Tučepa, Podgore i Gradca godinama su među najčešćim izborima građana BiH.

Razlog su blizina, uređene plaže i velik izbor smještaja. Iako su cijene porasle, još uvijek se može pronaći pristojniji apartman po prihvatljivoj cijeni, posebno ako se rezervira ranije ili bira smještaj nešto udaljeniji od mora.

Zadar – dobar balans cijene i sadržaja

Zadar je posljednjih godina postao jedna od najisplativijih opcija na Jadranu.

Nudi sadržaj većeg grada, uređene plaže i dobru saobraćajnu povezanost, ali bez ekstremnih cijena kakve su prisutne na jugu.

Dodatna prednost je i blizina manjih mjesta u okolini gdje su cijene još niže, što ovu regiju čini vrlo privlačnom za porodični odmor.

Ugljan i Pašman – mirnija varijanta

Za one koji žele izbjeći gužve, a pritom ne potrošiti previše, ostrva poput Ugljana i Pašmana nude dobar kompromis.

Smještaj je često povoljniji nego na "izvikanijim" ostrvima, a prednost su mir, čisto more i opuštenija atmosfera. Trajektne veze dodatno olakšavaju dolazak.

Crikvenica i Novi Vinodolski – potcijenjeni sjever

Iako građani BiH tradicionalno biraju Dalmaciju, sjeverni Jadran sve više dobiva na značaju.

Crikvenica i Novi Vinodolski nude uređene plaže, dobru infrastrukturu i često niže cijene, posebno u predsezoni i posezoni. Ukupni trošak odmora ovdje može biti znatno manji nego na jugu.

Više za manje

Važno je znati da cijene na Jadranu nisu fiksne ni tokom ljeta, pa se i u srcu sezone može pronaći prihvatljivija opcija ako se zna gdje i kako tražiti. Najveće razlike su po terminu – jul i avgust jesu najskuplji, ali i tada cijene znatno variraju u zavisnosti od tačnih datuma, pa nekoliko dana razlike može donijeti uštedu.

Takođe, lokacija unutar mjesta igra veliku ulogu: apartman u prvom redu uz more uvijek je skuplji, dok već na udaljenosti od nekoliko stotina metara cijene mogu biti znatno niže, uz minimalan kompromis.

Važan faktor je i broj osoba – smještaj za četiri osobe često ispadne znatno povoljniji po osobi nego za dvije.

Upravo kombinacijom takvih izbora moguće je i u vrhuncu sezone pronaći ljetovanje koje neće previše opteretiti kućni budžet.