Destinacije u Hrvatskoj koje vam neće isprazniti novčanik do kraja

Autor:ATV
Komentari:0
Ljetovanje na hrvatskom Jadranu za mnoge građane Bosne i Hercegovine odavno je ozbiljan finansijski izazov, a posljednjih godina samo pusti san, bar kad je riječ o ljetovanju od sedam i više dana.
Cijene smještaja, hrane i usluga značajno su porasle, dok standard većine građana procentualno (nedovoljno) raste, a realno opada. Ipak, more još uvijek nije nedostižno – uz dobar odabir destinacije i malo planiranja.
Svijet
Sin milionera brutalno ubio maćehu iz Crne Gore
Istina je da su najpoznatija odredišta poput Dubrovnika ili Hvara za većinu postala luksuz, ali postoje mjesta koja i dalje nude prihvatljiv odnos cijene i kvalitete.
U pravilu, u manje popularnim destinacijama i dalje se mogu pronaći povoljni apartmani, psoebno izvan samog centra.
"Večernji" donosi četiri destinacije na Jadranu koje su i dalje realno dostupne građanima BiH.
Makarska i okolna mjesta poput Tučepa, Podgore i Gradca godinama su među najčešćim izborima građana BiH.
Razlog su blizina, uređene plaže i velik izbor smještaja. Iako su cijene porasle, još uvijek se može pronaći pristojniji apartman po prihvatljivoj cijeni, posebno ako se rezervira ranije ili bira smještaj nešto udaljeniji od mora.
Zadar je posljednjih godina postao jedna od najisplativijih opcija na Jadranu.
Nudi sadržaj većeg grada, uređene plaže i dobru saobraćajnu povezanost, ali bez ekstremnih cijena kakve su prisutne na jugu.
Svijet
Zaharova otkrila šta će se dogoditi u slučaju napada Kijeva na Moskvu
Dodatna prednost je i blizina manjih mjesta u okolini gdje su cijene još niže, što ovu regiju čini vrlo privlačnom za porodični odmor.
Za one koji žele izbjeći gužve, a pritom ne potrošiti previše, ostrva poput Ugljana i Pašmana nude dobar kompromis.
Smještaj je često povoljniji nego na "izvikanijim" ostrvima, a prednost su mir, čisto more i opuštenija atmosfera. Trajektne veze dodatno olakšavaju dolazak.
Iako građani BiH tradicionalno biraju Dalmaciju, sjeverni Jadran sve više dobiva na značaju.
Ekonomija
U posljednjih 36 godina: Proizvodnja nafte pala na minimum
Crikvenica i Novi Vinodolski nude uređene plaže, dobru infrastrukturu i često niže cijene, posebno u predsezoni i posezoni. Ukupni trošak odmora ovdje može biti znatno manji nego na jugu.
Važno je znati da cijene na Jadranu nisu fiksne ni tokom ljeta, pa se i u srcu sezone može pronaći prihvatljivija opcija ako se zna gdje i kako tražiti. Najveće razlike su po terminu – jul i avgust jesu najskuplji, ali i tada cijene znatno variraju u zavisnosti od tačnih datuma, pa nekoliko dana razlike može donijeti uštedu.
Svijet
Tramp potpisao važan dokument, evo ko je na udaru
Takođe, lokacija unutar mjesta igra veliku ulogu: apartman u prvom redu uz more uvijek je skuplji, dok već na udaljenosti od nekoliko stotina metara cijene mogu biti znatno niže, uz minimalan kompromis.
Važan faktor je i broj osoba – smještaj za četiri osobe često ispadne znatno povoljniji po osobi nego za dvije.
Upravo kombinacijom takvih izbora moguće je i u vrhuncu sezone pronaći ljetovanje koje neće previše opteretiti kućni budžet.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Trenutno na programu