Pale cijene nafte, ali barel i dalje preko 110 dolara

Cijene nafte pale su na međunarodnim tržištima, dan nakon što su Sjedinjene Države pokrenule akciju usmjerenu na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ali je barel i dalje preko 110 dolara.

Na londonskom tržištu barelom nafte marke "Brent" popodne se trgovalo po cijeni od 112,61 dolara, što je za 1,83 dolara niža cijena nego na zatvaranju trgovine dan ranije kada je cijena bila veća za 5,8 odsto.

Na američkom tržištu barel nafte marke "VTI" pojeftinio je za 2,5 dolara ili 2,35 odsto na 103,92 dolara, nakon što je u juče poskupio za 4,4 odsto.