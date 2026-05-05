Logo
Large banner

Audi ponovo zabilježio pad

Autor:

ATV
05.05.2026 11:14

Komentari:

0
Аутомобил Ауди
Foto: pexels/ Vladislav Tsankov

Njemački proizvođač automobila Audi objavio je da je u prvom kvartalu ponovo zabilježio pad zarade, dok se suočava sa sve većim pritiskom američkih carina i slabljenjem poslovanja u Kini.

U saopštenju se navodi da je neto profit umanjen za nešto više od 11 procenata, na 559 miliona evra, u periodu od januara do marta ove godine.

Ovo je četvrti uzastopni pad u prvom godišnjem kvartalu za marku koja posluje u sastavu Folksvagen grupe, prenijela je agencija DPA.

Poređenja radi, njemački proizvođač luksuznih automobila ostvario je neto profit od 2,9 milijardi evra u prva tri mjeseca 2022. godine.

Uslovi su se od tada pogoršali u cijeloj globalnoj automobilskoj industriji, a Audi je teško pogođen.

Kompanija još nije u mogućnosti da procijeni uticaj najnovije objave američkog predsjednika Donalda Trampa, u kojoj je zaprijetio da će povećati carine na automobile proizvedene u EU na 25 odsto.

Direktor odjeljenja za finansije Jirgen Ritersberg izjavio je da bi "Audi", kada ne bi bilo carina, ostvario rast profita prije plaćanja poreza u prvom kvartalu.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

U "audiju" prevozio više od 4,5 kilograma droge

Prihod od poslovanja u Kini naglo je opao na 28 miliona evra sa 170 miliona evra prije godinu dana.

Kao i drugi njemački proizvođači automobila, Audi se suočava sa žestokom konkurencijom na kineskom tržištu.

Postepeno ukidanje subvencija za električna vozila u Kini dodatno je uticalo na smanjenje potražnje.

Ukupni prihod kompanije opao je na 14,2 milijarde evra sa 15,4 milijarde evra godinu dana ranije. Brojke obuhvataju Audi grupu, koju čine matična marka Audi, Bentli i Lamborgini, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Audi

ekonomija

audi pad

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Pokušali ukrasti audi u Bijeljini pa uhapšeni

2 mj

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Gradovi i opštine

Policija oduzela treptače od vozača audija

3 mj

0
Детаљи пуцњаве у Сарајеву: Нападач оштетио Ауди Q3

Hronika

Detalji pucnjave u Sarajevu: Napadač oštetio Audi Q3

4 mj

0
Одузети ауди

Hronika

Nakalemio hiljade maraka kazni, policija mu oduzela luksuzni audi

2 mj

0

Više iz rubrike

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Termos povlači milione proizvoda, tri osobe trajno oslijepile

16 h

0
Експлодирале цијене нафте: Брент пробио границу од 115 долара

Ekonomija

Eksplodirale cijene nafte: Brent probio granicu od 115 dolara

18 h

0
Биткоин

Ekonomija

Cijena bitkoina premašila 80.000 dolara

1 d

0
Њемачка би могла у рецесију због Трампове одлуке

Ekonomija

Njemačka bi mogla u recesiju zbog Trampove odluke

2 d

0

  • Najnovije

14

36

Šta znači grmljavina na Đurđevdan? Aktivan je meteoalarm

14

23

Ministarstvo porodice, omladine i sporta pružilo podršku u realizaciji posjete djece sa KiM Srpskoj

14

19

Bankarka ”ćopala” štedne knjižice klijenata, osuđena na godinu zatvora

13

53

Predstavljen plan za novo igralište! Zeljković: Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost

13

51

Pokušala zaklati muža: Potvrđena optužnica protiv Aleksandre iz Sokoca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner