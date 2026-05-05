Audi ponovo zabilježio pad

Njemački proizvođač automobila Audi objavio je da je u prvom kvartalu ponovo zabilježio pad zarade, dok se suočava sa sve većim pritiskom američkih carina i slabljenjem poslovanja u Kini.

U saopštenju se navodi da je neto profit umanjen za nešto više od 11 procenata, na 559 miliona evra, u periodu od januara do marta ove godine.

Ovo je četvrti uzastopni pad u prvom godišnjem kvartalu za marku koja posluje u sastavu Folksvagen grupe, prenijela je agencija DPA.

Poređenja radi, njemački proizvođač luksuznih automobila ostvario je neto profit od 2,9 milijardi evra u prva tri mjeseca 2022. godine.

Uslovi su se od tada pogoršali u cijeloj globalnoj automobilskoj industriji, a Audi je teško pogođen.

Kompanija još nije u mogućnosti da procijeni uticaj najnovije objave američkog predsjednika Donalda Trampa, u kojoj je zaprijetio da će povećati carine na automobile proizvedene u EU na 25 odsto.

Direktor odjeljenja za finansije Jirgen Ritersberg izjavio je da bi "Audi", kada ne bi bilo carina, ostvario rast profita prije plaćanja poreza u prvom kvartalu.

Prihod od poslovanja u Kini naglo je opao na 28 miliona evra sa 170 miliona evra prije godinu dana.

Kao i drugi njemački proizvođači automobila, Audi se suočava sa žestokom konkurencijom na kineskom tržištu.

Postepeno ukidanje subvencija za električna vozila u Kini dodatno je uticalo na smanjenje potražnje.

Ukupni prihod kompanije opao je na 14,2 milijarde evra sa 15,4 milijarde evra godinu dana ranije. Brojke obuhvataju Audi grupu, koju čine matična marka Audi, Bentli i Lamborgini, prenosi Srna.