Policija oduzela treptače od vozača audija

Izvor:
ATV
19.01.2026
10:53
Komentari:0
Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor, 18.01.2026. godine u Prnjavoru izvršili su kontrolu putničkog vozila marke audi, kojim je upravljalo lice E.L. iz Prnjavora.
Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi uređaj za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova tzv. treptač, koji je uz potvrdu privremeno oduzet.
Licu E.L. uručen je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 126. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.
