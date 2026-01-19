Policija oduzela treptače od vozača audija

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor, 18.01.2026. godine u Prnjavoru izvršili su kontrolu putničkog vozila marke audi, kojim je upravljalo lice E.L. iz Prnjavora.

Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi uređaj za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova tzv. treptač, koji je uz potvrdu privremeno oduzet.

Licu E.L. uručen je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 126. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.