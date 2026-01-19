Logo
Large banner

Policija oduzela treptače od vozača audija

Izvor:

ATV

19.01.2026

10:53

Komentari:

0
Полиција одузела трептаче од возача аудија

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor, 18.01.2026. godine u Prnjavoru izvršili su kontrolu putničkog vozila marke audi, kojim je upravljalo lice E.L. iz Prnjavora.

Kontrolom je utvrđeno da se u vozilu nalazi uređaj za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih znakova tzv. treptač, koji je uz potvrdu privremeno oduzet.

Licu E.L. uručen je prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz člana 126. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH.

Podijeli:

Tagovi:

treptači

Prnjavor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Не насједајте на ове позиве: Само један клик довољан је да вам нестане сав новац

Ekonomija

Ne nasjedajte na ove pozive: Samo jedan klik dovoljan je da vam nestane sav novac

2 h

0
Тренутак за памћење на Богојављење: Момак изашао из ледене воде и урадио нешто потпуно неочекивано

Srbija

Trenutak za pamćenje na Bogojavljenje: Momak izašao iz ledene vode i uradio nešto potpuno neočekivano

2 h

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне

Svijet

Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne

2 h

0
Цијене злата и сребра порасле су након пријетње царинама

Ekonomija

Cijene zlata i srebra porasle su nakon prijetnje carinama

2 h

0

Više iz rubrike

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

Gradovi i opštine

Aleksandar Radojičić prvi doplivao do Časnog krsta u Ribniku

22 h

0
Појачана фреквенција возила на два гранична прелаза

Gradovi i opštine

Pojačana frekvencija vozila na dva granična prelaza

1 d

0
Учестали проблеми: Отежане испоруке воде за пиће у приградским насељима

Gradovi i opštine

Učestali problemi: Otežane isporuke vode za piće u prigradskim naseljima

1 d

0
Прекинут рекордни низ туристичких посјета у Требињу

Gradovi i opštine

Prekinut rekordni niz turističkih posjeta u Trebinju

1 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner