Logo
Large banner

Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne

Izvor:

B92

19.01.2026

10:39

Komentari:

0
Познати нови детаљи хорора у Шпанији: Околности су чудне
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Najmanje 39 ljudi poginulo je u željezničkoj nesreći u Španiji, a predsjednik državne željezničke kompanije Renfe Alvaro Fernandez Eredia izjavio je da je ljudska greška praktično isključena.

"Ljudska greška je praktično isključena. Ako mašinovođa napravi grešku, sistem je sam ispravlja. Nemojmo spekulisati, sačekajmo istragu", rekao je Eredia u emisiji "Las Mananas" na RNE-u.

Dodao je:

"To je nesreća pod čudnim okolnostima", priznao je zvaničnik Renfea, koji smatra da je "veoma teško doći do zaključka u kratkom vremenskom periodu".

"Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju"

Predsjednik Generalnog savjeta zvaničnih inženjerskih komora, Sezar Franko, u emisiji "Las Mananas" na RNE-u, istakao je "složenost" željezničke nesreće u Adamuzu, naglašavajući da za sada postoje samo "hipoteze" i da "nema zvaničnih zaključaka", što će potrajati.

On je govorio o nekoliko hipoteza koje treba analizirati, a koje se odnose na skretnice na ulazu u Adamuz, automatske sisteme i ljudski faktor.

Kod drugih nesreća, hipoteze su često "jasnije", ali u ovom slučaju se radi o "ravnom dijelu pruge, pri ne prevelikoj brzini i vozu koji je relativno nov".

"Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju", poručio je.

Civilna garda šalje stručnjake za DNK i otiske prstiju

Agenti Centralnog tima za istragu mjesta zločina Civilne garde, specijalizovani za analizu DNK i otisaka prstiju, već su na mjestu ozbiljnog sudara dva voza ove ned‌jelje kako bi ubrzali identifikaciju poginulih.

Broj poginulih trenutno iznosi 39.

Prema Civilnoj gardi, tim uključuje stručnjake koji su ranije učestvovali u istoj operaciji tokom nedavne oluje.

Civilna garda je trenutno rasporedila više od 220 ljudi, uključujući pripadnike Javne bezbjednosti, Saobraćajne i Rezervne i Bezbjednosne grupe (GRS), između ostalih, kao i helikopter i nekoliko dronova, prenosi "b92".

Podijeli:

Tag:

Španija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Доналд Трамп је упутио језиву поруку

Svijet

Donald Tramp je uputio jezivu poruku

2 h

1
Орбан: Солидарност са шпанским народом у тешком тренутку

Svijet

Orban: Solidarnost sa španskim narodom u teškom trenutku

3 h

0
Француској пријети потоп: Почела евакуација становништва

Svijet

Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

3 h

0
Дјечак (2) доживио мождану смрт након операције: Родитељи се надали чуду, криве љекаре за немар

Svijet

Dječak (2) doživio moždanu smrt nakon operacije: Roditelji se nadali čudu, krive ljekare za nemar

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner