Poznati novi detalji horora u Španiji: Okolnosti su čudne

Najmanje 39 ljudi poginulo je u željezničkoj nesreći u Španiji, a predsjednik državne željezničke kompanije Renfe Alvaro Fernandez Eredia izjavio je da je ljudska greška praktično isključena.

"Ljudska greška je praktično isključena. Ako mašinovođa napravi grešku, sistem je sam ispravlja. Nemojmo spekulisati, sačekajmo istragu", rekao je Eredia u emisiji "Las Mananas" na RNE-u.

Dodao je:

"To je nesreća pod čudnim okolnostima", priznao je zvaničnik Renfea, koji smatra da je "veoma teško doći do zaključka u kratkom vremenskom periodu".

"Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju"

Predsjednik Generalnog savjeta zvaničnih inženjerskih komora, Sezar Franko, u emisiji "Las Mananas" na RNE-u, istakao je "složenost" željezničke nesreće u Adamuzu, naglašavajući da za sada postoje samo "hipoteze" i da "nema zvaničnih zaključaka", što će potrajati.

On je govorio o nekoliko hipoteza koje treba analizirati, a koje se odnose na skretnice na ulazu u Adamuz, automatske sisteme i ljudski faktor.

Kod drugih nesreća, hipoteze su često "jasnije", ali u ovom slučaju se radi o "ravnom dijelu pruge, pri ne prevelikoj brzini i vozu koji je relativno nov".

"Moraćemo da sačekamo analizu crnih kutija i istražnu komisiju", poručio je.

Civilna garda šalje stručnjake za DNK i otiske prstiju

Agenti Centralnog tima za istragu mjesta zločina Civilne garde, specijalizovani za analizu DNK i otisaka prstiju, već su na mjestu ozbiljnog sudara dva voza ove ned‌jelje kako bi ubrzali identifikaciju poginulih.

Broj poginulih trenutno iznosi 39.

Prema Civilnoj gardi, tim uključuje stručnjake koji su ranije učestvovali u istoj operaciji tokom nedavne oluje.

Civilna garda je trenutno rasporedila više od 220 ljudi, uključujući pripadnike Javne bezbjednosti, Saobraćajne i Rezervne i Bezbjednosne grupe (GRS), između ostalih, kao i helikopter i nekoliko dronova, prenosi "b92".