Donald Tramp je uputio jezivu poruku

Donald Tramp uputio je jezivu poruku norveškom premijeru, upozoravajući da više ne osjeća obavezu da razmišlja "isključivo o miru" jer mu nije dodijeljena Nobelova nagrada za mir.

U pismu američkog predsjednika Jonasu Garu Stereu ponovo se zahtijeva od Danske da mu preda kontrolu nad Grenlandom iz bezbjednosnih razloga.

"Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, a sada bi NATO trebalo da učini nešto za Sjedinjene Države", rekao je u pismu koje je procurilo u javnost jutros.

Tramp u pismu tvrdio da Danska posjeduje Grenland samo zato što je "jedan brod tamo pristao pre stotina godina" i da skandinavska zemlja ne može da ga zaštiti od Rusije ili Kine.

"Dragi Jonase, s obzirom na to da je vaša zemlja odlučila da mi ne dodijeli Nobelovu nagradu za mir zato što sam zaustavio 8 ratova, više ne osjećam obavezu da razmišljam isključivo o miru, iako će on uvijek biti dominantan, već sada mogu da razmišljam o tome šta je dobro i prikladno za Sjedinjene Američke Države", naveo je Tramp.

Zatim je i nastavio:

"Danska ne može da zaštiti tu zemlju od Rusije ili Kine, i zašto uopšte imaju 'pravo vlasništva'? Ne postoje pisani dokumenti, samo je rečeno da je jedan brod tamo pristao prije stotina godina, ali i mi smo imali brodove koji su tamo pristajali. Učinio sam više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, a sada bi NATO trebalo da učini nešto za Sjedinjene Države. Svet nije bezbjedan osim ako nemamo potpunu i totalnu kontrolu nad Grenlandom".

Kako navodi "Dejli mejl", pismo je navodno napisao sam Tramp, a zatim ga je osoblje Savjeta za nacionalnu bezbjednost prosledilo u više evropskih ambasadora u Vašingtonu.

Međutim, pismo je procurelo i u američki PBS.

Panika koju su pismo i njegov tekst izazvali jutros bila je tolika da je postojala zabrinutost da bi moglo biti lažno.

Ali norveški premijer Jonas Gar Stere potvrdio je da je autentično.

"Mogu da potvrdim da je ovo poruka koju sam juče popodne primio od predsjednika Trampa", rekao je on.

Stere je istakao i da je Norveška ukazala na potrebu za deeskalacijom situacije, dodajući daje zatražen telefonski razgovor sa Trampom.

"Odgovor Trampa je stigao ubrzo nakon što smo poslali poruku. Trampov je izbor bio da podijeli poruku sa drugim liderima u zemljama NATO", rekao je norveški premijer.

"Dejli mejl" objašnjava da je to toga došlo nakon što se britanski premijer Kir Starmer sinoć verbalno sukobio s Trampom zbog njegove izuzetne prijetnje da će aneksirati Grenland.