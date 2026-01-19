Logo
Zastrašujuće predviđanje baba Vange za 2026. godinu

Застрашујуће предвиђање баба Ванге за 2026. годину
Na početku smo 2026. godine, a mnogi sa mješavinom radoznalosti i straha iznova tumače zagonetne izjave Babe Vange, slijepe bugarske mističarke.

Iako je preminula 1996. godine, njena “predviđanja“, često kriptična i otvorena za različita tumačenja, i dalje ne prestaju da intrigiraju javnost širom svijeta.

"Predvidela godinu Sudnjeg dana"

U trenutku kada rastu globalne tenzije i strahovi od mogućeg Trećeg svjetskog rata, čini se da mnogi pokušavaju da saznaju šta nas čeka u 2026. godini.

Uprkos strahovima da bi novi globalni sukob mogao značiti i “kraj čovječanstva”, Baba Vanga je, prema tumačenjima njenih sljedbenika, imala “drugačiju viziju”.

Bugarska proročica je, navodno, “predvidjela godinu Sudnjeg dana”, i to tri decenije prije svoje smrti. Prema tim tvrdnjama, kraj civilizacije “neće nastupiti prije 5079. godine”, što bi značilo da eventualni Treći svjetski rat ne bi doveo do potpunog uništenja planete.

"Čovječanstvo na prekretnici"

Sljedbenici bugarske mističarke smatraju da je ona “predvidjela” izbijanje Trećeg svjetskog rata “upravo 2026”, uz nagovještaj da će godinu obilježiti “pojačane tenzije i sukobi interesa između velikih svjetskih sila”.

Iako je umrla devedesetih godina prošlog vijeka, iza sebe je, prema vjerovanjima, ostavila “predviđanja” koja sežu decenijama, pa čak i vijekovima unaprijed.

Njena “vizija” 2026. godine, vjeruje se, opisuje čovječanstvo na prekretnici - trenutku u kojem “ljudi shvataju da su otišli predaleko” (što se najčešće povezuje s razvojem tehnologije i moralnim granicama).

Šta kažu naučnici?

Poštovaoci Babe Vange tvrde da je predvidjela godinu u kojoj će naučnici i društva širom svijeta “shvatiti da su prešli etičke i tehnološke granice”.

Prema tim tumačenjima, otrežnjenje “neće doći kroz jedan katastrofalan događaj”, već kao postepen proces, izazvan rastućim globalnim tenzijama i naučnim dostignućima “koja će iz temelja promijeniti način na koji ljudi međusobno komuniciraju i žive”.

S druge strane, naučnici upozoravaju da su njena “predviđanja”, odnosno tumačenja njenih sljedbenika, spekulativna i da nisu zasnovana na činjenicama.

