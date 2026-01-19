Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali skandal: Švedska zabranila Tompsona

Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali su skandal na prvoj utakmici Evropskog prvenstva u švedskom gradu Malme u subotu uveče, kada je na njihov zahtjev sa razglasa puštena pjesma hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji je zbog promocije neonacizma i ustaštva zabranjen u više evropskih zemalja, piše švedski list Aftonbladet.

Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva.

Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani.

Njegova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu.

Neće se ponoviti

U odgovoru za ovaj list, iz Evropske rukometne federacije (EHF) su rekli da je Hrvatska reprezentacija zahtijevala da organizator pusti Tompsonovu pjesmu i dodali da "čine sve da se to ne ponovi".

"Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti - i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pjesma uopšte ne predstavlja vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže“, naveli su iz EHF.

Svijet Francuskoj prijeti potop: Počela evakuacija stanovništva

Dodali su da Tompsonova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu i da su sve pjesme na plejlistama za sve mečeve prije početka prvenstva pregledali tim za zabavu i EHF.

Aftonbladet navodi i da je nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pobijedila Gruziju "nekoliko gledalaca reagovalo" zbog puštanja sporne pjesme.

Zabrana koncerata

Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani između ostalih u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, državama u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.

Tompson je prethodne dvije večeri na koncertima u Splitu ponovo sa posjetiocima uzvikivao "za dom spremni", a na repertoaru ponovo je bila najspornija pjesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.

Nakon masovnog koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodronu, kada je glavni hrvatski grad bio tokom tri dana pretvoren u "prijestonicu ustaštva", gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zabranio održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče na svim prostorijama koji su u nadležnosti grada.

Vlast u Hrvatskoj

Tompsonovog turneja bi trebalo da bude nastavljena u Rijeci i Puli u februaru. Odbornici Pule već su zatražili od gradske vlasti da donese odluku poput one koju je donio Zagreb, da se na prostoru u nadležnosti gradskih vlasti ne mogu promovisati ustaški simboli i pokliči.

Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio lično premijer Andrej Plenković sa d‌jecom. Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri iz Vlade, koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "za dom", što je naišlo na osudu d‌jela hrvatske javnosti, prenosi Tan‌jug.