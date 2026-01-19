Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali skandal: Švedska zabranila Tompsona

19.01.2026
Rukometaši reprezentacije Hrvatske izazvali su skandal na prvoj utakmici Evropskog prvenstva u švedskom gradu Malme u subotu uveče, kada je na njihov zahtjev sa razglasa puštena pjesma hrvatskog pjevača Marka Perkovića Tompsona, koji je zbog promocije neonacizma i ustaštva zabranjen u više evropskih zemalja, piše švedski list Aftonbladet.
Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva.
Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani.
Njegova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu.
Neće se ponoviti
U odgovoru za ovaj list, iz Evropske rukometne federacije (EHF) su rekli da je Hrvatska reprezentacija zahtijevala da organizator pusti Tompsonovu pjesmu i dodali da "čine sve da se to ne ponovi".
"Na dan utakmice, hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti - i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju puštena je za žaljenje i nije trebalo da se dogodi. Pjesma uopšte ne predstavlja vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže“, naveli su iz EHF.
Dodali su da Tompsonova pjesma "Ako ne znaš što je bilo" nikada nije bila uključena u originalnu plejlistu za utakmicu i da su sve pjesme na plejlistama za sve mečeve prije početka prvenstva pregledali tim za zabavu i EHF.
Aftonbladet navodi i da je nakon utakmice u kojoj je Hrvatska pobijedila Gruziju "nekoliko gledalaca reagovalo" zbog puštanja sporne pjesme.
Tompsonovi koncerti su proteklih godina bili zabranjeni ili otkazani između ostalih u Nizozemskoj, Njemačkoj, Švajcarskoj i Sloveniji, državama u kojima se ovaj izvođač opisuje kao promoter neonacizma i ustaštva.
Tompson je prethodne dvije večeri na koncertima u Splitu ponovo sa posjetiocima uzvikivao "za dom spremni", a na repertoaru ponovo je bila najspornija pjesma "Bojna Čavoglave", koja počinje ovim ustaškim pokličem.
Nakon masovnog koncerta u ljeto prošle godine na zagrebačkom Hipodronu, kada je glavni hrvatski grad bio tokom tri dana pretvoren u "prijestonicu ustaštva", gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je zabranio održavanje drugog Tompsonovog koncerta u Areni, a Gradska skupština je odlučila da zabrani ustaške simbole i pokliče na svim prostorijama koji su u nadležnosti grada.
Tompsonovog turneja bi trebalo da bude nastavljena u Rijeci i Puli u februaru. Odbornici Pule već su zatražili od gradske vlasti da donese odluku poput one koju je donio Zagreb, da se na prostoru u nadležnosti gradskih vlasti ne mogu promovisati ustaški simboli i pokliči.
Vlast u Hrvatskoj prećutno dozvoljava Tompsonovo promovisanje ustaštva, a uoči njegovog nastupa prošle godine u Zagrebu na generalnoj probi ga je posjetio lično premijer Andrej Plenković sa djecom. Na dan koncerta u prvim redovima su bili predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministri iz Vlade, koji su potvrdili da su odgovarali na Tompsonove pokliče "za dom", što je naišlo na osudu djela hrvatske javnosti, prenosi Tanjug.
