Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

Nema većeg vaterpolo derbija na svijetu od onog kada se sastanu Srbija i Mađarska.

Upravo jedan takav klasik gledali smo u beogradskoj Areni, u meču koji je odlučivao o putniku u polufinale Evropskog prvenstva.

Ostali sportovi Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Srbija je poslije velike drame slavila 15:14 i prošla u borbu za medalje, dok će Mađari o svojoj sudbini odlučivati u posljednjem kolu protiv Španije.

Koliko strasti donose dueli dvije najtrofejnije vaterpolo nacije na svijetu, govori i detalj iz finiša utakmice.

Poslije gola kojim su Mađari smanjili na 14:12 uslijedila je bura u bazenu. U klinču su se našli gotovo svi vaterpolisti obje ekipe.

Ostali sportovi Srbija zamalo prokockala ogromnu prednost: Mađari pali nakon drame

Sudije su uspjele da smire situaciju, a potom isključe Nikolu Lukića zbog guranja sa jednim igračem Mađarske.

U preostalih dva minuta i 20 sekundi Delfini su uspjeli da odbrane prednost i tako zabilježe vrijedan trijumf.