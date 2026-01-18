Logo
Large banner

Poznato od čega je umro Miroslav Mika Aleksić

Izvor:

Telegraf

18.01.2026

22:44

Komentari:

0
Познато од чега је умро Мирослав Мика Алексић

U nedjelju, 18. januara, poslije duge i teške bolesti preminuo je Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".

Detalji o vremenu i mestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Poznato od čega je umro

Kako saznaje "Telegraf", Aleksić je preminuo od raka debelog crijeva u svom domu.

Милена Радуловић

Scena

Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

Mjesecima unazad režiser se nije pojavljivao na suđenjima u slučaju zlostavljanja za koje ga je prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević naveo tada da se Aleksić nalazi u polusvjesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

On je dodao tada da mu je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga tada nije bio u mogućnosti da dođe na ročište. Tom prilikom on je otkrio da je Aleksić imao samo 40 kilograma i da nije mogao da govori.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je posljednji put prisustvovao suđenju krajem decembra pretprošle godine.

Мирослав Мика Алексић

Scena

Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i sada se brani sa slobode.

Podijeli:

Tag:

Miroslav Mika Aleksić

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Мирослав Мика Алексић, учитељ глуме којег је више дјевојака оптужило за силовање

Scena

Oglasila se supruga Mike Aleksića nakon njegove smrti

2 h

0
Милена Радуловић, глумица

Scena

Mika Aleksić me je silovao više puta: Prva ispovijest Milene Radulović

2 h

1
Мирослав Мика Алексић

Scena

Ko je preminuli Mika Aleksić: Učitelj optužen za silovanja sedam glumica

2 h

1
Преминуо Мирослав Мика Алексић

Scena

Preminuo Miroslav Mika Aleksić

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Ova žena je bila uz Miku Aleksića do posljednjeg trenutka

23

08

Umalo tuča vaterpolista Srbije i Mađarske

22

59

Vozovi iskočili iz šina, ima mrtvih

22

52

Imao samo 40 kilograma: Otkriveni detalji prije smrti Mike Aleksića

22

48

Dušan Mandić progovorio nakon drame u Areni

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner