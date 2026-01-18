Poznato od čega je umro Miroslav Mika Aleksić

U nedjelju, 18. januara, poslije duge i teške bolesti preminuo je Miroslav Mika Aleksić, poznati filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".

Detalji o vremenu i mestu sahrane biće naknadno saopšteni.

Poznato od čega je umro

Kako saznaje "Telegraf", Aleksić je preminuo od raka debelog crijeva u svom domu.

Mjesecima unazad režiser se nije pojavljivao na suđenjima u slučaju zlostavljanja za koje ga je prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Aleksićev branilac Zoran Jakovljević naveo tada da se Aleksić nalazi u polusvjesnom stanju kao i da je apsolutno nepokretan.

On je dodao tada da mu je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga tada nije bio u mogućnosti da dođe na ročište. Tom prilikom on je otkrio da je Aleksić imao samo 40 kilograma i da nije mogao da govori.

Ovo suđenje je nekoliko puta odloženo, a Aleksić je posljednji put prisustvovao suđenju krajem decembra pretprošle godine.

Aleksić je optužen za četiri krivična djela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih djela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, a zatim i druge djevojke.

Uhapšen je 16. januara 2021. godine i do 10. septembra iste godine je bio u pritvoru, koji mu je tada zamijenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, nakon čega mu je 10. marta 2022. godine ukinut i kućni pritvor i sada se brani sa slobode.