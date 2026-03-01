Logo
Suzana Jovanović otkrila koje su bile posljednje riječi Saše Popovića

01.03.2026

16:32

Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића
Suzana Jovanović gostovala je u specijalnoj emisiji Grand specijal posvećenoj Saši Popoviću na dan godišnjice njegove smrti kada se prisjetila zajedničkih trenutaka pred njegovu smrt.

Naime, Saša je poslednje dane proveo u Parizu uz porodicu koja je bila uz njega do posljednjeg trenutka u kojima je svojoj supruzi davao vjetar u leđa za dane kada ga više ne bude bilo.

Suzana je otkrila i šta joj je Popović govorio pred smrt.

– Posljednji njegovi dani u bolnici su bili jako teški. Bio je svjestan već svega, da je kraj, ali držeći me za ruku… Zna on da dio u meni imam muške energije. Nikad nisam bila mekušac, ovo sada što plačem su emocije, tuga i žal, nije slabost, ali ona zna da ako nešto treba da se uradi ja ću prva da skočim. Tih posljednjih dana u Parizu je govorio: „Sule, moj znam ja sve ti možeš sama da izguraš i nemoj nikad da plačeš“. E, to ne mogu još uvijek da izbacim iz sebe. Znam ja da mogu da se uhvatim u koštac sa životom. Ostalo je poslije njega mnogo neodrečenih stvari i poslova koje sam morala da privedem kraju, da se saberem , da završim stvari koje su bile hitne zbog naše porodice – ispričala je ona.

Suzana Jovanović je otkrila kako je kroz brak i život sa Popovićem ostavio veliki trag na njenu ličnost koju njena okolina sada primjećuje.

– Prije nekoliko dana sam Ostoji našem prijatelju, njegovom partneru poslala poruku. On mi kaže kako je pročitao poruku koju kao da mu je Sale poslao poruku. Nije ni čudo jer smo bili 30 godina zajedno, ja sam pola Suzana, pola Sale, ja znam šta bi on sve uradio, gdje bi nastavio… Rekla sam mu da ništa nije slučajno i čuće dio Saleta jer je on dio mene– priča Suzana.

