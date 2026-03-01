Hodajuća nevolja: Optužen sin popularne pjevačice

Ilajdža Blu Olman, sin muzičke legende Šer, suočava se sa više krivičnih prijava nakon incidenta u elitnoj školi u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir.

Prema navodima policije, 49-godišnji muzičar priveden je u petak, 27. februara, nakon što je navodno izazvao incident u školi u gradu Konkord.

Policija je reagovala oko 18 časova po lokalnom vremenu, nakon prijave o nepoželjnoj osobi u školskom kampusu.

Lokalni mediji prenose da je Olman navodno pravio probleme u trpezariji i ponašao se agresivno.

Remetio je javni red i mir.

Nakon obrade u zatvoru okruga Merimak, pušten je na slobodu uz garanciju da će se pojaviti na sudu, bez obaveze plaćanja kaucije.

Policija je saopštila da Olman nema nikakvu zvaničnu vezu sa školom, te da je istraga i dalje u toku.

Ovo nije prvi put da se Ilajdža Blu Olman suočava sa pravnim i zdravstvenim problemima. U junu prošle godine hospitalizovan je u Kaliforniji nakon, kako su tada saopštile vlasti, neuračunljivog ponašanja.

Prema policijskim izvještajima, u kući u kojoj je pronađen navodno su zatečene i nedozvoljene supstance.

Iz bolnice je otpušten nekoliko dana kasnije.

Ilajdža je rođen 1976. godine iz veze Šer i pokojnog rok muzičara Grega Olmana.

Krajem 2023. godine Šer je podnijela zahtjev za privremeno starateljstvo nad imovinom sina, navodeći zabrinutost zbog njegovih problema sa zavisnošću i mentalnim zdravljem. Međutim, u septembru 2024. godine zahtjev je povučen nakon što su majka i sin postigli privatni dogovor.

Za sada nema zvanične reakcije predstavnika Šer povodom najnovijeg incidenta. Sudski postupak protiv Ilajdže Blu Olmana očekuje se u narednim sedmicama, navodi "CDM".