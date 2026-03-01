Logo
Brutalno ubistvo na parkignu: Muškarac upucan pred ženom i djecom

Брутално убиство на паркигну: Мушкарац упуцан пред женом и дјецом
U naselju Erdeč kod Kragujevca danas se dogodilo brutalno ubistvo kada je za sada nepoznato lice prišlo parkiranom putničkom vozilu i iz vatrenog oružja ispalilo više hitaca u pravcu vozača, i to pred ženom i djecom, saznaje Telegraf.

Prema prvim informacijama, napadač je prišao automobilu u trenutku dok je u njemu bio muškarac star 35 godina i sa više hitaca ga pogodio. Nesrećni muškarac podlegao je povredama na licu mjesta.

Nakon pucnjave, izvršilac je pobjegao sa mjesta zločina, a policija je odmah pokrenula opsežnu akciju i intenzivno traga za napadačem.



Kragujevac

Ubistvo

