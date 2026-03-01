Logo
Large banner

Luna i Marko ostali zarobljeni na ostrvu zbog rata u Iranu: Par se hitno oglasio

Izvor:

Kurir

01.03.2026

17:05

Komentari:

0
Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima sa suprugom Markom Miljkovićem, gdje uživaju u odmoru, ali bi povratak u Srbiju mogao da im bude neizvjestan.

Naime, iako su već nekoliko dana na egzotičnoj destinaciji i uskoro bi trebalo da se vrate kući, situacija sa avio-saobraćajem u tom delu svijeta je zakomplikovana.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad djela Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvjesnost kod putnika koji planiraju povratak iz ovog regiona.

Danil Medvedev

Tenis

Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Luna se oglasila putem društvenih mreža i poručila da čekaju informacije.

"Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao i ostali", poručila je Luna na svom Instagramu.

Носач Абрахам Линколн

Svijet

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

Podijeli:

Tagovi :

Luna Đogani

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пјевач Драгомир Деспић Десингерица

Scena

Burno u Pinkovim Zvezdama: Izbila svađa popularnog pjevača i voditeljke

3 h

0
Сузана Јовановић открила које су биле посљедње ријечи Саше Поповића

Scena

Suzana Jovanović otkrila koje su bile posljednje riječi Saše Popovića

3 h

0
Микрофон студио пјевање

Scena

Hodajuća nevolja: Optužen sin popularne pjevačice

3 h

0
Бенд Лавина, побједник Песме за Евровизију

Scena

Ramštajn sa Temua, al' bolji od naših narikača: Reakcije Hrvata na srpsku Lavinu

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner