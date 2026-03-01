Luna i Marko ostali zarobljeni na ostrvu zbog rata u Iranu: Par se hitno oglasio

Luna Đogani trenutno boravi na Maldivima sa suprugom Markom Miljkovićem, gdje uživaju u odmoru, ali bi povratak u Srbiju mogao da im bude neizvjestan.

Naime, iako su već nekoliko dana na egzotičnoj destinaciji i uskoro bi trebalo da se vrate kući, situacija sa avio-saobraćajem u tom delu svijeta je zakomplikovana.

Zbog eskalacije sukoba između Iran i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojačanih tenzija u regionu u koje je uključen i Izrael, došlo je do privremenog zatvaranja vazdušnog prostora iznad djela Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Zbog toga su brojni međunarodni letovi otkazani ili odloženi, što je izazvalo neizvjesnost kod putnika koji planiraju povratak iz ovog regiona.

Tenis Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Luna se oglasila putem društvenih mreža i poručila da čekaju informacije.

"Sve je u redu sa nama. Mi smo na Maldivima i čekamo informacije kao i ostali", poručila je Luna na svom Instagramu.