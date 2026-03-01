Ovo je mladi N.K. ubijen pred ženom i djecom

Izvor:
U Kragujevcu, u naselju Erdeč, u nedjelju je došlo do ubistva koje je uznemirilo javnost.
Prema prvim informacijama, N. K. (35) ubijen je iz vatrenog oružja dok se nalazio u svom automobilu.
Kako nezvanično saznaje portal "U centar", u vozilu su se u tom trenutku nalazili njegova supruga i dvoje dece.
Postoje indicije da je u pitanju sačekuša.
Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom
Prema dosadašnjim saznanjima, napadač je navodno bio na kvadu.
Sumnja se da je NN lice prišlo parkiranom automobilu i ispalilo više hitaca ka N. K, koji je podlegao povredama na licu mjesta.
Policija je odmah izašla na lice mjesta i u toku je uviđaj, dok se za napadačem intenzivno traga. Motiv i sve okolnosti zločina biće utvrđeni nakon sprovedene istrage.
