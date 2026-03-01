Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

Vrhovni vjerski vođa Irana Ali Hamnei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima. Još uvijek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija, navodi Dejli Mejl.

Na snimku se vide višestruke eksplozije u dvije zgrade u glavnom gradu Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X:

"Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci posljednjih trenutaka uništenja sjedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Izrael zrównał z ziemią siedzibę ajatollaha Chamanei w ścisłym centrum Teheranu

620 m × 770 m prawie 0,5 km² Użyto 30 bomb konwencjonalnych, precyzyjnych i burzących

Atak był klasycznym uderzeniem kinetycznym o ogromnej sile. Okolica nietknięta👇pic.twitter.com/zRzhbUzKN7 — HaverPL🎗 (@HaverimPolska) March 1, 2026

Iran je zvanično potvrdio da je Ali Hamnei ubijen juče u svojoj kućnoj kancelariji.

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu navodno je prikazana fotografija Hamneijevog tijela nakon što je izvučeno iz ruševina. Iran je ubistvo svog lidera nazvao "objavom rata protiv muslimana".