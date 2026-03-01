Logo
Objavljen snimak: Da li je ovo trenutak kada je likvidiran Ali Hamnei?

Izvor:

Telegraf

01.03.2026

19:05

Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Foto: Tanjug/AP

Vrhovni vjerski vođa Irana Ali Hamnei ubijen je juče u izraelskim vazdušnim udarima. Još uvijek nije poznato da li je upravo ovo bombardovanje izvršeno sa najmanje 30 projektila usmrtilo Hamneija, navodi Dejli Mejl.

Na snimku se vide višestruke eksplozije u dvije zgrade u glavnom gradu Irana. Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su na mreži X:

"Pogledajte prve snimke iz opsežnog napada vazduhoplovstva u srcu Teherana. U prilogu su snimci posljednjih trenutaka uništenja sjedišta iranskog terorističkog režima u srcu Teherana".

Iran je zvanično potvrdio da je Ali Hamnei ubijen juče u svojoj kućnoj kancelariji.

Izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i američkom predsjedniku Donaldu Trampu navodno je prikazana fotografija Hamneijevog tijela nakon što je izvučeno iz ruševina. Iran je ubistvo svog lidera nazvao "objavom rata protiv muslimana".

Izrael Iran

ajatolah Ali Hamenei

