Kazne do 30.000 KM: Stižu nova pravila za kupce i trgovce

Federalni ministar trgovine Amir Hasičević prije nekoliko dana ponovo je najavio da se uskoro očekuje novi zakon o zaštiti potrošača.

Ovaj zakon najavljivan je i tokom 2025. godine, ali još nije ugledao svjetlo dana.

Kako je najavio Hasičević, novo zakonsko rješenje donosi veću sigurnost pri kupovini i lakše ostvarivanje prava.

Povrat bez navođenja razloga

“Kupci će moći vratiti proizvod u roku od 14 dana bez navođenja razloga, što je standard u EU, rekao je, između ostalog”, ministar Hasičević.

Portal "Fokus" je “zavirio” u Prednacrt zakona o zaštiti potrošača kojeg Federalno ministarstvo trgovine sačinilo još u aprilu 2025.

Tako se u članu 67. navodi da “ako potrošač raskine ugovor o prodaji dužan je da povrat robe izvrši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana obavještavanja trgovca o odluci da raskida ugovor”.

Trgovac mora da vrati novac

S druge strane, trgovac je dužan da izvrši povrat plaćenog iznosa bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema robe ili dokaza da je potrošač robu poslao trgovcu.

Član 64. zakona tretira popravka ili zamjenu stvari. Trgovac je tako dužan besplatno izvršiti ili popravku ili zamjenu stvari, bez ikakvih znatnih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu stvari i svrhu za koju je potrošaču ta stvar potrebna.

I to u razumnom roku od trenutka kada ga je potrošač obavijestio o nedostatku na stvari i trenutka od kada je zahtijevao da se njegovo pravo za otklanjanje nedostatka ostvari.

A sve to na način da se nedostatak otkloni bez naknade, popravkom ili zamjenom. Troškove neophodne za otklanjanje nedostatka (troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke) plaća trgovac.

Smanjenje cijena i kazne

Prema članu 65. trgovac mora uzimati u obzir i umanjenje cijene za kupca. Kako se navodi, umanjenje cijene treba da bude srazmjerno umanjenju vrijednosti stvari koju je primio potrošač u odnosu na vrijednost koju bi imala stvar da je bez nedostatka.

Nadalje, novost je i da će, nakon usvajanja ovog zakona, trgovci čiji su prodajni objekti veći od 400 kvadrata biti dužni osigurati najmanje jedan uređaj za provjeru cijena proizvoda. Dodatno, moraće “javno, transparentno i putem sredstava komunikacije na daljinu objavljivati prodajne cijene proizvoda.

Za trgovce koji se ne budu pridržavali odredbi ovog obimnog zakona predviđene su kazne od 3.000 do 30.000 KM.

Kazne su, između ostalog, predviđene za slučaj da se trgovac nije pridržavao utvrđenih i istaknutih uslova prodaje. Ili na primjer u slučaju da proizvode nije označio u skladu s važećom regulativom.

U predloženom zakonu se garantuje i zabrana skrivenih troškova, brže rješavanje sporova, povlačenje opasnih proizvoda s tržišta i sl.