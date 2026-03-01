Oglasio se tim ljekara o stanju Ivice Dačića

Izvor:
Kurir
01.03.2026
20:56
Komentari:0
Tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
- Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mjera intezivnog liječenja - navodi se u saopštenju.
