Oglasio se tim ljekara o stanju Ivice Dačića

Izvor:

Kurir

01.03.2026

20:56

Ивица Дачић
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Tim lekara Kliničkog centra Srbije oglasio se sa najnovijim informacijama o zdravstvenom stanju ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.

- Na osnovu najnovijih analiza i parametara koji su se pratili, možemo da kažemo da danas, više nego ranijih dana, imamo razloga za optimizam, iako je stanje pacijenta i dalje ozbiljno. Nastavljamo sa preduzimanjem mjera intezivnog liječenja - navodi se u saopštenju.

