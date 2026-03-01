Advokat otkrio šta je Saša Popović uradio pred smrt

Prvi put pred kamerama, u dokumentarnom filmu "Sale" govorio je dugogodišnji prijatelj i advokat Saše Popovića, Miša Petrovski, koji je otkrio da je uz njega bio svega nekoliko sati prije nego što je preminuo.

Miša je s ponosom istakao da je Saša Popović bio prijatelj do samog kraja, čak i u najtežim trenucima i da je njegova snaga bila nevjerovatna.

"Naše prijateljstvo je dugogodišnje, tiho, ali postojano i to je bilo tako do posljednjeg trenutka. Ja sam bio s njim nekoliko sati prije nego što nas je napustio", rekao je Miša Petrovski.

Advokat je otkrio i kako su izgledali posljednji trenuci njihovog susreta.

"On je bio borac do posljednjeg trenutka. I tad kad smo se opraštali, on je našao snage da podigne ruku, da se rukujemo, da se pozdravimo do nekog sljedećeg viđenja", ispričao je Miša Petrovski u dokumentarcu o Saši Popoviću.

(Telegraf)