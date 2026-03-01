Logo
Oglasila se Zejna nakon finala PZE

Izvor:

ATV

01.03.2026

20:12

Komentari:

0
Зејна
Foto: Screenshot / YouTube

Pjevačica Zejna Murkić sumirala je utiske nakon završene finalne večeri Pesme za Evroviziju.

Pobjeda joj je izmakla za dlaku, a kako kaže, čudni su joj glasovi publike.

"Dala sam sve od sebe, ali nekako... Otkud znam. Imala sam jako malo glasova publike što mi je bilo jako čudno jer sam bila favorit jako dugo. Tako da sam se negativno iznenadila. Ako je to istina, pozdravljam sve koji su glasali i volim svakog ko je poslao barem jednu poruku za mene", rekla je Zejna za "Nova.rs" i dodala:

"Mislim da bi Evropa voljela Jugoslaviju isto kao što će da voli Lavinu. Oni su mladi momci, želim im sve najbolje, stvarno ih volim", istakla je pjevačica, pa još jednom dodala da su joj glasovi publike pomalo čudni.

"Malo su mi čudni glasovi publike, neću da vjerujem da me Srbija favorizuje, a da ne glasa za mene. Nema veze, dešava se, ali srećna sam, svakako", izjavila je Zejna Murkić.

