Prase kiklop šokiralo domaćine: Ovo nikad nismo vidjeli

I iako na svom gazdinstvu imaju i svinje i živinu i ko zna koliko su puta prisustvovali dolasku na svijet mladunaca svih tih životinja, ono što im se dogodilo prošle godine ne pamte!

I to ne samo oni, ne samo ni njihovo mjesto i okrug, već ni čitava Srbija zasigurno.

"U Čalmi, u domaćinstvu živimo ja, otac, majka, supruga i dvoje djece. Otac se bavi poljoprivredom nekih 50 godina. Bavimo se uzgojem svinja, držimo samo svinje veliki jorkšir. Prije neki dan nam se jedna krmača oprasila. Otac me je zvao da mu pomognem", počinje priču Dragan Bojanić iz Čalme.

Prase sa okom nasred čela šokiralo porodicu

Kako kaže, počelo je sve oko 9 ujutru i bilo je po protokolu.

"Bilo je 18 prasića. Jedno prase je bilo mrtvo, jedno živo, ostalih pet je bilo sve u redu. Ali šesto, kad se oprasilo, kad sam vidio, nisam mogao da povjerujem... Tijelo potpuno u redu, a glava i njuška, i oko posred čela...", priča Dragan i dalje zabezeknut događajem.

Kaže da se ništa slično nikada ni na ovim prostorima nije desilo, a kamoli njemu i njegovoj porodici koji su decenijama u stočarstvu.

Na pitanje da li je možda u samom procesu oplodnje išta drugačije rađeno nego inače, on odmahuje glavom.

"Pa mi uglavnom imamo naše krmače koje ostavljamo za priplod, a priplodni materijal, odnosno nerasta, uvijek uzimamo sa određenih farmi i zato mislimo da nema nikakve šanse da se desio genetski promašaj. To je nemoguće", ističe Dragan u razgovoru za "Telegraf".

Profesor veterine objašnjava mogući uzrok

Povodom rođenja neobičnog praseta, oglasio se i prof. dr sa Veterinarskog fakulteta u Beogradu, Stamena Radulovića.

Uz ograđivanje, rekao je da bi ipak morao lično pogledati uginuli neobični primjerak praseta, rekao da ipak ne bi isključio mogućnost genetskog "kiksa".

"To su uglavnom genetske, nasljedne mutacije, nastale najčešće kroz rezultat selekcije. Vjerovatno je riječ o patološkim deformacijama kojih ima sijaset, ali nisu česte", kaže profesor.

Inače, nezvanično, ovakav slučaj je zabilježen samo jednom i to u Japanu. Tako da je Čalma zbog ovog neobičnog slučaja praktično ušla u istoriju.