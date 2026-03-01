Logo
Large banner

Određen pritvor Srbima koji su uhapšeni zbog navodnih ratnih zločina

Izvor:

SRNA

01.03.2026

17:17

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Petorici Srba koji su jutros uhapšeni u selu Suvo Grlo kod Srbice zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin određen je pritvor od 48 sati, saopšteno je iz policije samoproglašenog Kosova.

Oni se sumnjiče da su navodno ubili šest albanskih civila u selu Suvo Grlo u periodu od maja do juna 1998. godine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Америчка база у Кувајту

Svijet

I Kuvajt na meti: Širi se snimak napada na američku bazu u Kuvajtu

Iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopšteno je ranije da su uhapšeni srpski domaćini koji godinama mirno žive na svojim ognjištima.

Srpska lista saopštila je da režim Aljbina Kurtija sistematski i bez validnih dokaza hapsi Srbe, podižući optužnice za ratne zločine radi zastrašivanja i progona srpskog naroda.

Podijeli:

Tagovi :

Kosovo i Metohija

Pritvor

hapšenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Најлуђе анегдоте са сахране: ''Светомире, хватај бидермајер''

Zanimljivosti

Najluđe anegdote sa sahrane: ''Svetomire, hvataj bidermajer''

3 h

0
Луна и Марко остали заробљени на острву због рата у Ирану: Пар се хитно огласио

Scena

Luna i Marko ostali zarobljeni na ostrvu zbog rata u Iranu: Par se hitno oglasio

3 h

0
Дубаи

Svijet

Grad duhova: Pogledajte kako Dubai izgleda tokom rata

3 h

0
Да ли је напад на Иран потврдио мрачне прогнозе Бабе Ванге и Нострадамуса

Svijet

Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

3 h

0

Više iz rubrike

Александар Вучић

Srbija

Vučić: Amerika vojno najjača sila svijeta

6 h

0
Предсједник Србије Александар Вучић

Srbija

Vučić za UNA TV: Srbija pravi višeslojni aparat koji će da štiti naše nebo

6 h

26
Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"

Srbija

Čuvajte se: Prevaranti uvjeravaju ljude da su "žrtve prokletstva"

7 h

0
Српско сабрање Баштионик

Srbija

Da se kandilo ne ugasi: Skoro milion KM za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner