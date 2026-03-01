Određen pritvor Srbima koji su uhapšeni zbog navodnih ratnih zločina

Petorici Srba koji su jutros uhapšeni u selu Suvo Grlo kod Srbice zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin određen je pritvor od 48 sati, saopšteno je iz policije samoproglašenog Kosova.

Oni se sumnjiče da su navodno ubili šest albanskih civila u selu Suvo Grlo u periodu od maja do juna 1998. godine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

Iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju saopšteno je ranije da su uhapšeni srpski domaćini koji godinama mirno žive na svojim ognjištima.

Srpska lista saopštila je da režim Aljbina Kurtija sistematski i bez validnih dokaza hapsi Srbe, podižući optužnice za ratne zločine radi zastrašivanja i progona srpskog naroda.