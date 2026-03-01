Vučić za UNA TV: Srbija pravi višeslojni aparat koji će da štiti naše nebo

Vučić je, između ostalog, upitan da prokomentariše svjetsku političku elitu i jučerašnji dan.

O jučerašnjim događajima u svijetu

"Nezahvalno je da govorim kao politički analitičar, trudim se da govorim na način koji je jasan, koji je zasnovan na gvozdenim determinantama, za koje ne može da se kažu da nisu istinite, da ne povredim nikoga i da ne naškodim Srbiji. Nekad ne saopštim očiglednu istinu, ali ne slažem", istakao je Vučić za UNA TV.

Vučić je potom otkrio o čemu je razgovarao sa Bin Zajedom tokom jučerašnjeg telefonskog sastanka.

"Oni su nam uvijek pomagali, od migrantske krize, poplava, korone, to ne treba da se smetne sa uma. Uvijek učestvuju u važnim projektima, donirali su nam dosta savremene vojne tehnike. Zaista su napadnuti ni krivi ni dužni, ne razumijem zašto je francuska baza pogođena, baš mi je žao zbog toga i gađanja u Abu Dabija. Razgovarali smo o vojnim stvarima, šta očekuje i razgovarali smo o rezultatima njihove odbrane. Rekao mi je da kad se sve završi pošalji svoje specijaliste da mogu da vide sve šta se desilo, da više kako izgleda kad ih neko gađa balističkim raketama", rekao je Vučić.

Kako je rekao, Srbija pravi višeslojni aparat koji će da štiti naše nebo, ali da ćemo biti spremni i da budemo ofanzivno aktivni ako je to potrebno.

Vučić je izjavio da se svijet ubrzano mijenja i da Srbija mora da razumije svoju poziciju u takvom poretku.

"Naša pozicija je teška, ali moramo da je čuvamo jer nam garantuje mir i slobodu. Moramo da štitimo svoje sisteme i svoju zemlju", rekao je predsjednik Srbije.

Naveo je da Srbija mora da bude sposobna da zaštiti svoje građane i infrastrukturu u svakom trenutku.

"To je bila suština našeg razgovora", naglasio je Vučić.

Poseban akcenat stavio je na razvoj i primjenu vještačke inteligencije, naglasivši da je riječ o oblasti budućnosti koja mora da dobije ozbiljno mjesto i u obrazovanju i u sistemu odbrane.

Prema njegovim riječima, potrebno je formirati specijalizovane timove i jedinice koje će raditi na razvoju i primjeni novih tehnologija.

Vučić je podsetio da se jutros desio i napad na Oman.

"O svemu tome morate da brinete. Vi mislite da cijeli svijet vidi koliko se vi brinete za svoju zemlju, da volite svoju zemlju. Pomenuću Japance. Oni su u više navrata oduševili svijet i u više navrata razočarali svijet. Oni su u svakom trenutku najpametnije odigrali. Poslije Nagasakija rekli su - razumjeli smo poruku, moramo da budemo pametniji, ekonomski uspešniji. Mi moramo da razumemo svoju poziciju u svetu, koja je teška, ali nam garantuje mir i slobodu, da čuvamo sebe, da štitimo svoje sisteme. Mene napadaju ovdje u Srbiji da sam proizraelski lobista, ili da sam iranski lobista. Nisam ničiji. Iznosim stavove jedne suverene zemlje."