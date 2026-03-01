Ambasador BiH u UAE: Poslata je poruka

Tokom napada Irana na Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) niko od građana BiH nije povrijeđen, kazao je "Glasu Srpske" ambasador BiH u UAE Bojan Đokić.

Naveo je da se jutros dogodio još jedan napad Irana na UAE, te da su od ostatka drona koji je oboren od strane protivvazdušne odbrane dvije osobe lakše povrijeđene u Abu Dabiju.

"Ambasada je u stalnom kontaktu sa svim našim građanima koji su se javili što direktno telefonski, što putem "Vocap" zajedničke grupe. Vlasti UAE uvjeravaju nas da će se situacija uskoro normalizovati", kazao je Đokić i dodao da je danas poslata i poruka građanima da mogu da izađu iz stanova i vrate se normalnim aktivnostima.

Svijet Pogođena luka u Abu Dabiju

Naveo je da bez obzira na sve to ambasada prelaže oprez, te savjetuje građani BiH koji se nalaze tamo da prate uputstva lokalnih vlasti.

Ambasada je na raspolaganju građanima za bilo kakve dodatne informacije. Nadamo se deeskalaciji ove situacije i normalizaciji u što skorijem roku. Vlasti UAE su nas obavjestile i da rade na otvaranju vazdušnog prostora", zaključio je Đokić.

Prema informacijama iz Ambasade "Vocap" grupa u kojoj komuniciraju građani BiH u Dubaiu i Abu Dabiju broji već 900 članova, prenosi Glas Srpske.