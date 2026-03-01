Brutalan udar: Pogledajte kako je Izrael uništio avione na iranskom aerodromu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su danas da su izvršile precizan vazdušni udar na aerodrom u Tabrizu, smješten u zapadnom dijelu Irana. Prema zvaničnim informacijama objavljenim putem društvenih mreža, primarna meta napada bili su borbeni avioni iranskog ratnog vazduhoplovstva.

U kratkom saopštenju IDF-a navodi se da su tokom operacije pogođena i uništena dva lovca tipa F-5 i jedan F-4. Kako tvrdi izraelska strana, avioni su pogođeni u trenutku dok su bili u fazi neposredne pripreme za poletanje.

Uz objavu je priložen i snimak zabilježen iz vazduha, koji prikazuje trenutak nišanjenja i dejstva na pisti, što bi trebalo da posluži kao dokaz o uspješnosti misije, prenosi Telegraf.