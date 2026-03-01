Detalji strašne eksplozija: Teško povrijeđeni supružnici, izbijeni zidovi

U eksploziji plinske boce, u zgradi na adresi Crkvice 1c u Zenici, teže povrede zadobili su stariji supružnici, potvrdio je Feni dežurni u Operativnom centru Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

"Eksplozija plinske boce dogodila se u 11.40, a mi smo dojavu zaprimili u 11.50. Na licu mjesta su policajci i vatrogasci, a u toku je iznošenje još jedne plinske boce. Povrijeđene osobe su prevezena u Kantonalnu bolnicu Zenica", kazao je dežurni u Operativnom centru MUP-a ZDK.

Povrede su zadobili supružnici M. i M. Begović, a od siline eksplozije izbijeni su zidovi na obje strane zgrade.

Podsjećamo, stanovnike naselja Crkvice danas je uznemirila snažna eksplozija, kao i prizor na adresi Crkvice 1c, gd‌je su na jednom stanu potpuno izbijeni zidovi. Policija je potvrdila slutnje očevidaca da u stanu ima povrijeđenih, prenose Nezavisne.