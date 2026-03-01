Poznata Srpkinja snimila trenutak udara u Dubaiju

Sestre Sara i Anja Damnjanović, poznate srpske influenserke koje već neko vrijeme žive i rade u Dubaiju, našle su se usred dramatičnih dešavanja nakon napada Irana na Ujedinjene Arapske Emirate.

Dok tenzije na Bliskom istoku rastu, javnost u Srbiji razvoj situacije prati i kroz njihove objave na društvenim mrežama, s obzirom na to da se trenutno nalaze u Emiratima i iz prve ruke svjedoče o onome što se dešava.

Anja je u trenutku napada bila uživo na TikToku, kada su se, kako se čuje na snimku, začule detonacije.

"Saro, šta je ovo?! Trese se cijela zgrada, vrata se tresu", rekla je ona uznemireno, a potom ugasila lajv.

Vazdušni saobraćaj je obustavljen, a iznad pojedinih dijelova grada mogao se vidjeti gust dim.

Nakon što je video koji je Sara TKD objavila na temu aktuelnih dešavanja uklonjen sa mreža, uz poruku da trenutno ne sme javno da govori o situaciji, sada se oglasila njena sestra Anja.

"Smatram da ljudi sa naših prostora, a posebno pojedini influenseri koji su se javno oglašavali, umanjuju ozbiljnost cijele situacije. Iskreno, ne razumijem kako neko može tako olako da shvati nešto što je objektivno vrlo ozbiljno i uznemirujuće", poručila je Anja.

Ona ističe da su ona i sestra odlučile da se povuku iz dijela grada u kom su boravile, jer je, kako kaže, bio posebno rizičan.

"U ovakvim okolnostima sam shvatila koliko ljudi olako sve shvataju. Posebno me zabrinjavaju naše influenserke. Mi smo se povukle iz našeg dijela grada jer je bio posebno kritičan. Nalazile smo o se na veoma visokom spratu i nije bilo nimalo prijatno, zgrada se tresla dok su projektili prolazili direktno iznad nas. To je bio trenutak kada smo shvatile da moramo da se sklonimo. Iskreno,samo želimo da se sve zaustavi. Nismo imale miran san, niti smo uspjele normalno da jedemo nakon panike i bijega iz restorana", napisala je, pa dodala:

"Kada se sve ovo završi, moraću da vam pronađem glasovnu poruku koju sam slala drugarici u kojoj pričam šta sam sanjala jer je to bukvalno sve ono što se juče desilo. Sara i ja smo bile užasno nervozne veče prije. Nismo imale mira i nikako nismo mogle da zaspimo, toliko neke negativne energije se osjetilo. Od sada pa nadalje odlučile smo da slušamo intuiciju. Taj unutrašnji osjećaj me baš nikada nije prevario", napisala je Anja na svom Instagramu.

Podsjetimo, usljed složene bezbjednosne situacije na Bliskom istoku, gdje boravi veliki broj državljana Republike Srbije, objavljeni su kontakt telefoni naših diplomatskih predstavništava.

Građani koji se nalaze u ugroženim područjima pozivaju se da se jave ambasadama radi dobijanja tačnih informacija i neophodne pomoći.

