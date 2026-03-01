Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) demantovala je tvrdnje Iranaca da su napali nosač aviona Abraham Linkoln.

"Laž. Linkoln nije pogođen", saopštila je Komanda.

Dodaje se da balističke rakete koje je Iran ispalio nisu čak bile ni blizu.

"Linkoln nastavlja da lansira avione u znak podrške neumornoj kampanji Komande za odbranu američkog naroda eliminisanjem prijetnji od iranskog režima", zaključili su u saopštenju.

Poginula tri američka vojnika

Komanda je ranije potvrdila da među njihovim redovima ima žrtava.

Objavili su da su tri vojnika poginula, a da je nekoliko njih ranjeno.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.

Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.

"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili.

"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Izraelska vojska procjenjuje da Iran trenutno posjeduje oko 2.500 balističkih raketa i da ubrzava njihovu proizvodnju.

Prije rata u junu 2025. godine, Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da su identifikovale napore Irana da značajno ubrza proizvodnju balističkih raketa i poveća svoj arsenal sa oko 3.000 na 8.000 u roku od dvije godine, prenosi Tajms of Izrael.

Tokom rata u junu Iran je lansirao više od 500 raketa na Izrael, a vojska je prijavila da je uništila stotine raketa u napadima i spriječila proizvodnju dodatnih 1.500 raketa gađanjem proizvodne infrastrukture.

U posljednjih nekoliko mjeseci izraelska vojska navodi da Iran ulaže velike napore da obnovi svoje proizvodne kapacitete raketa, proizvodeći desetine raketa mjesečno.

IDF ističe da je proizvodnja balističkih raketa u Iranu u posljednjih nekoliko mjeseci bila u rastu i da zemlja sada posjeduje oko 2.500 projektila.

"To što rakete posjeduje režim koji namjerava da uništi državu Izrael predstavlja egzistencijalnu prijetnju", navodi IDF i dodaje da "neće dozvoliti iranskom terorističkom režimu da obnovi svoje vojne kapacitete" i da će nastaviti da djeluje kako bi eliminisala svaku potencijalnu prijetnju građanima Izraela, bilo gdje i bilo kada.