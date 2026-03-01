Logo
Large banner

Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

Autor:

Stevan Lulić

01.03.2026

16:16

Komentari:

0
Носач авиона Абрахам Линколн
Foto: Centralna komanda

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) demantovala je tvrdnje Iranaca da su napali nosač aviona Abraham Linkoln.

"Laž. Linkoln nije pogođen", saopštila je Komanda.

Иран погодио амерички радар

Svijet

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

Dodaje se da balističke rakete koje je Iran ispalio nisu čak bile ni blizu.

"Linkoln nastavlja da lansira avione u znak podrške neumornoj kampanji Komande za odbranu američkog naroda eliminisanjem prijetnji od iranskog režima", zaključili su u saopštenju.

Poginula tri američka vojnika

Komanda je ranije potvrdila da među njihovim redovima ima žrtava.

Objavili su da su tri vojnika poginula, a da je nekoliko njih ranjeno.

"Tri pripadnika američke vojske su poginula u akciji, a petoro je teško ranjeno u okviru operacije 'Epski bijes'", navela je Komanda.

Dodali su da ih je nekoliko zadobilo lakše povrede od šrapnela, a nekoliko ima potrese mozga.

"Nalaze se u procesu vraćanja na dužnost. Velike borbene operacije se nastavljaju i naši napori za reagovanje su u toku", rekli su i zaključili.

Иран-Израел-напад

Svijet

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

"Situacija je promjenljiva, pa iz poštovanja prema porodicama, zadržaćemo dodatne informacije, uključujući identitet naših palih ratnika, do 24 sata nakon što najbliži rođaci budu obaviješteni".

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

Izraelska vojska procjenjuje da Iran trenutno posjeduje oko 2.500 balističkih raketa i da ubrzava njihovu proizvodnju.

Prije rata u junu 2025. godine, Izraelske odbrambene snage (IDF) su saopštile da su identifikovale napore Irana da značajno ubrza proizvodnju balističkih raketa i poveća svoj arsenal sa oko 3.000 na 8.000 u roku od dvije godine, prenosi Tajms of Izrael.

Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Krenula odmazda: Napadnut nosač aviona ABraham Linkoln

Tokom rata u junu Iran je lansirao više od 500 raketa na Izrael, a vojska je prijavila da je uništila stotine raketa u napadima i spriječila proizvodnju dodatnih 1.500 raketa gađanjem proizvodne infrastrukture.

U posljednjih nekoliko mjeseci izraelska vojska navodi da Iran ulaže velike napore da obnovi svoje proizvodne kapacitete raketa, proizvodeći desetine raketa mjesečno.

IDF ističe da je proizvodnja balističkih raketa u Iranu u posljednjih nekoliko mjeseci bila u rastu i da zemlja sada posjeduje oko 2.500 projektila.

"To što rakete posjeduje režim koji namjerava da uništi državu Izrael predstavlja egzistencijalnu prijetnju", navodi IDF i dodaje da "neće dozvoliti iranskom terorističkom režimu da obnovi svoje vojne kapacitete" i da će nastaviti da djeluje kako bi eliminisala svaku potencijalnu prijetnju građanima Izraela, bilo gdje i bilo kada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran vijesti

Amerika

Izrael Iran

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Иран погодио амерички радар

Svijet

Ima stradalih: Oglasili se Amerikanci o njihovim žrtvama

4 h

0
Иран Израел напад

Svijet

IDF procjenjuje da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa

4 h

0
Нема шта нема: Он је најбогатији краљ на свијету, посједује чак 38 приватних авиона

Svijet

Nema šta nema: On je najbogatiji kralj na svijetu, posjeduje čak 38 privatnih aviona

4 h

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Svijet

Krenula odmazda: Napadnut nosač aviona Abraham Linkoln

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

58

Policijski rukovodioci smijenjeni nakon protesta: Nisu preduzeli adekvatne mjere za obezbjeđenje javnog reda

19

50

Planulo u Tirani: Zapaljena kuća Envera Hodže

19

44

Pogođena zgrada iranske državne televizije

19

43

Uzbuna u Americi, FBI na nogama

19

34

Jecaji se prolamali u studiju: Ovako je objavljena smrt Hamneija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner