Ovome se nismo nadali: Sredina marta donosi vremenski preokret

Danas u BiH prevladava pretežno vedro vrijeme, od sutra oblačno, u najavi i jače zahlađenje. Usljed pristizanja nešto vlažnijeg vazduha sa zapada, narednih dana biće i nešto više oblačnosti nad našim krajevima.
Veći dio sljedeće sedmice očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost povremeno kiše, objavljeno je na Fejsbuk stranici BHmeteo.
Ostaje toplo za ovo doba godine i narednih dana, uz dnevnu temperaturu od 13 do 18, lokalno do 21 stepen. Jutra prohladna i hladna, lokalno uz mraz i maglu.
U našem regionu narednih dana dominacija anticiklona, uz suvo i relativno toplo vrijeme. Slaba kiša samo oko 4. marta, a oko 6. marta samo malo hladnije.
Mart idealan za sadnju jagoda: Savjeti za pravilnu pripremu tla, zalijevanje i zaštitu od mraza
Meteorolog Marko Čubrilo ističe da je opcija jačeg zahlađenja oko polovine mjeseca i dalje moguća.
Narednih dana će na vrijeme nad nama uticati polje anticiklona, koje će donositi suvo i relativno toplo vrijeme. Zbog vedrine noći će biti hladne, posebno nad istočnim i središnjim dijelovima regiona, dok će dani biti relativno topli.
Noćni minimumi od -2 do 5 stepeni, dok bi se dnevni maksimumi kretali od 12 do 20 stepeni.
Nešto malo vlage bi se moglo ušunjati oko 4. marta i tada bi ponegdje bilo rijetke i slabe kiše. Poslije toga, opet suvo, ali i malo manje toplo, uz maksimume od 7 do 15 stepeni.
